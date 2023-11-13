習拜會舉行在即　美國批中國南海行為　為何拿菲律賓說事？

中國與菲律賓在南海有主權爭議島礁再起衝突，菲律賓海警11月11日稱中國在仁愛礁（菲律賓稱阿雲金暗沙（Ayungin Reef），又譯「第二托馬斯淺灘」Second Thomas Shoal）附近部署多達38艘船，是歷來最多的一次，以阻擾菲船執行補給任務。美國國務院批評中國在南海「一再騷擾」菲律賓，敦促北京尊重公海航行自由。



受訪學者研判，在本週中美元首峰會登場前的敏感時機，不排除菲律賓是藉機加劇緊張局勢，在南海問題對中國施加壓力，同時引發更多美國的外交介入。但中美雙方目前反應謹慎，預計中菲最新衝突不會過多干擾元首會晤。

中菲11月10日在仁愛礁發生新一輪對峙。菲律賓當天指責中國海警船對菲國船隻發射水炮，對中方的「無端脅迫行為和危險舉動」予以譴責。

菲律賓海岸警衛隊隔天舉行新聞發布會稱，此次偵察到中國在仁愛礁附近部署多達38艘船；其中28艘為中國民兵船，另有5艘中國海警船和5艘解放軍船隻。菲海岸衛隊發言人塔列拉（Jay Tarriela）說，多數中國船隻並未參與行動，其中6艘中國民兵船及5艘中國海警船試圖干擾菲國船隻的補給任務。

菲律賓也公布事發畫面，顯示中國海警出動3艘快艇，緊追3艘菲國海警橡皮艇，其中一艘載有媒體人員；一架美國巡邏機在上空盤旋監測。

2023年11月3日，菲律賓總統小馬可斯在總統府馬拉坎南宮（Malacañan Palace）會見日本首相岸田文雄。

美國務院發言人米勒（Matthew Miller）10日發聲明，批評中國在南海「一再騷擾」菲律賓，強調美國與菲律賓「肩並肩站在一起」，並重申美菲的共同防禦協議，適用於在南海任何地方被武裝攻擊的菲律賓武裝部隊、公共船隻或飛機，也包括海岸警衛隊。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際研究院（S. Rajaratnam School of International Studies）副教授李明江接受《聯合早報》採訪時研判，美國考慮到其在亞太區的安全地位以及與菲律賓的軍事關係，必須表態重申對馬尼拉的支持，也不可避免會在中美元首會晤上主動提及南海問題，並向中國表達關切。

李明江分析，美國的公開支持會增加菲律賓在南海採取行動的動力，通過製造一些緊張狀態或者小衝突試探中國的底線，同時也測試美國的反應。

中菲關係：菲律賓1999年5月9日將第二次世界大戰時開始服役的菲律賓「馬德雷山」號登陸艦（BRP Sierra Madre）拖往南中國海，故意擱淺坐灘在南沙群島仁愛礁，並派海軍陸戰隊隊員駐守。圖為2014年3月29日鏡頭下「馬德雷山」號上豎起的菲律賓國旗。（Reuters）

南海局勢升溫，菲律賓及美國海軍陸戰隊11月9日聯合日本、韓國軍隊在鄰近南海的巴拉望島（Palawan）等地，展開近兩週的演習。

美國眾議院中國問題特別委員會主席（Mike Gallagher），9日也聯同委員會13名共和黨籍議員公開致信總統拜登（Joe Biden），要求他在與中國國家主席習近平會晤時，向中國提出10項要求，包括停止在南海爭議淺灘周圍騷擾菲律賓船隻。

李明江指出，美國議員的公開信對行政部門造成一定政治壓力，會促使拜登向習近平提出南海問題，也會給中美元首會晤帶來一定負面影響。但拜登團隊不一定會在此議題上大做文章；中國在會上也不會以太強烈的方式回應，「雙方可能會各自表達分歧及不同觀點，僅此而已」。

中國外交部發言人汪文斌10日敦促菲律賓，「立即停止在海上滋事挑釁」，同時也批評七國集團（G7）外長會11月8日發表的聲明，拿南海仲裁案說事，挑動對立、對抗，同地區國家維護地區和平穩定的意願背道而馳。

李明江分析，中國官方的反應更多集中在菲律賓，並未高調批評美國；中國官媒也未大篇幅報道南海最新局勢，「顯然都是顧及到中美元首會晤」。

李明江判斷，中菲可能在未來一兩年在仁愛礁爆發軍事衝突，原因是擱淺在該島礁20多年的菲國軍艦年久失修並可能散架；菲律賓可能會以更冒險的動作運送建築材料對其加固，以繼續坐灘。中國則會通過更多辦法，甚至用武力阻擋菲律賓，並把美國捲入危機。

本文獲《聯合早報》授權轉載

