阿伊外長訪華：為以巴衝突討公道？不如說是保全自己與以色列

面對10月7日以來的新一輪以巴衝突，阿拉伯世界近期有了新動向。

11月11日，阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會在沙特登場，與會領袖包括沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）、約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II bin Al-Hussein）、埃及總統塞西（Abdel Fattah el-Sisi）、敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）、巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）等。

此次峰會恰好與伊朗總統的沙特行重疊，是兩國今年3月復交以來，萊希對沙特的首次正式訪問，於中東和平進程而言意義重大。只是峰會並未達成有力共識，會後公報雖譴責以色列，並呼籲國際刑事法院（ICC）調查以色列在巴勒斯坦土地犯下的「戰爭罪和反人類罪」，但針對萊希提議的「伊斯蘭國家應將以色列為恐怖組織」，其實少有國家附和；阿爾及利亞與黎巴嫩所提，威脅要中斷對以色列及其盟國供應石油、斷絕與以色列的經濟和外交關係等，也被阿聯酋與巴林直接回絕。

圖為多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。照片中可見穆罕默德王儲居中，他右手三位是約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、敘利亞總統巴沙爾，左手三位是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其總統埃爾多安、伊朗總統萊希。（Reuters）

其實就連峰會舉辦本身，都是遮蓋關鍵立場分歧的產物，因為傳統上阿拉伯聯盟（Arab League）與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）不會一同開會，此次之所以「二合一」，據與會國的外交人員透露，就是因為阿盟自身無法就最終聲明達成協議，這才要設法「擴大參與」，勉強形成一份措辭強烈、但缺乏實質圍堵與行動的公報。

11月20日，各國又有了新動作：阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團於20日至21日訪華，討論以巴停火事宜，成員包括沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saudi）、約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi）、埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）、印度尼西亞外長蕾特諾（Retno Marsudi）、巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）以及伊斯蘭合作組織秘書長塔哈（Hissein Brahim Taha）等。

這一行程引發不少討論，有鑑於北京剛在年初促成沙特伊朗復交，部分外媒借此重炒了「中國將填補美國真空」的話題；中國內部輿論也有不少類似基調，直言中東已經變天，阿拉伯世界要向北京「尋求公道」。平心而論，北京如今在中東的影響力確在上升，美國也早已喪失一言九鼎的能力，但在斡旋以巴衝突、外長團訪華上，事情的脈絡還是相當複雜。

巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）及沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）2023年11月20日訪問北京期間，在釣魚台國賓館等待拍攝大合照。（Reuters）

訪團代表性與北京的槓桿

首先，此次的阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團訪團，究竟在解決衝突上具有多少代表性，相當值得深思。

研究訪團組成，印尼是伊斯蘭國家而非中東國家，關注以巴問題更多是基於回應輿情的內政考量，而不是地緣戰略的實質布局，當然這次訪華也有助印尼爭取話語權，尤其是擴大自己在伊斯蘭世界的代表性，卻不代表印尼就能在以巴停火上扮演實質角色；而伊斯蘭合作組織雖也派出秘書長，但這一組織的存在感長期低落，基本上除了持續開會、發表聲明外，對於以巴衝突、克什米爾問題等伊斯蘭世界衝突，缺乏實質的政治影響力。

再看代表團其他成員，沙特、約旦、埃及都是阿拉伯國家，巴勒斯坦更是當事方，確實具有一定代表性。但這些成員雖能在巴勒斯坦議題上發言，卻不具備直接溝通哈馬斯的能力：長期協助斡旋的卡塔爾、長期提供高層庇護的土耳其、長期予以關鍵軍援的伊朗皆未派代表前來；此外眾所周知，沙特長期厭惡哈馬斯，2017年時更以「與哈馬斯過從甚密」等為藉口，對卡塔爾發起了外交圍堵，埃及軍政府則出於對穆斯林兄弟會的排斥，同樣討厭哈馬斯，更不用提實力相對弱小的約旦。倘若此行當真形成協議，該如何面向哈馬斯落地執行，必然會是一大問題。

圖為2023年11月20日訪華的沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）。他在會議上稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。會議是在北京釣魚台國賓館舉行。（Reuters）

接著是北京本身具有多少斡旋槓桿的大哉問。確實，有分析認為此次代表團訪問北京，是因中國在以巴問題上向來立場持中、在中東的影響力也逐漸上升，同時又與以色列及巴勒斯坦維持了一定互信的緣故。前述說法當然都是事實，但以巴衝突的結構不同於沙特伊朗衝突，北京能否複製此前斡旋經驗還是一大問號。

沙特與伊朗之所以能順利復交，關鍵還是沙特有所「讓步」：在各式代理衝突上放棄與伊朗的地緣較量，專心推動「2035願景」的經濟與產業改革，為「後石油時代」的沙特發展打好基礎。因此也能觀察到，早在沙伊正式復交前，沙特便已於2020年、2022年嘗試了也門停火，並在2021年結束了對卡塔爾的禁運、與卡塔爾復交，宣告外交危機正式落幕。

以上種種，其實意味著沙特默許了伊朗的地緣擴張，包括藉著卡塔爾滲入海灣、藉著敘利亞與也門兩大戰場鞏固地盤。當然沙特絕不樂見伊朗包圍自己，卻也無意再升高戰略對峙、提高戰場投入，而是更想集中力量發展經濟。正因如此，作為沙特、伊朗最大貿易夥伴，又與兩國皆有互信的中國，能夠擔任中立的斡旋者，邀請雙方代表前來北京宣布復交。

王毅2023年3月10日主持沙特和伊朗北京對話閉幕式（中國外交部）

但以巴衝突的結構並非如此。巴勒斯坦自治政府如今已大致放棄暴力抵抗，哈馬斯作為暴力路線代表，雖有能力襲擊以色列，卻明顯與以軍存在實力差距，因此近年的以哈衝突大致遵循了以下模式：始於哈馬斯襲擊、終於以色列屠殺。故所謂停火，關鍵還是讓以色列停下大規模殺戮，並讓哈馬斯停止不對稱回擊。

而中國當然與以色列、巴勒斯坦皆有互信與交情，但以色列身懷強大的猶太資本與金融實力，連華盛頓都無法完全駕馭，才讓過去幾次加沙戰爭，都是以色列「殺夠了」方能停下，就像美國這次也無法阻止以軍進攻加沙一樣。如此現實結構，北京即便有意斡旋，恐怕也只能順勢而為，也就是借著以色列內部反戰聲音發酵、軍事行動損害也引發內部討論後，在此間隙發揮自己的大國影響力，力勸以色列停火止戰。不過北京不可能因此制裁以色列、甚至與以色列斷交，所以止戰節奏大致仍掌握在特拉維夫手中。

而巴勒斯坦一方就更複雜。北京確實與巴勒斯坦自治政府保持互動，卻與哈馬斯不甚熟稔。如前所述，有鑑於哈馬斯的激進伊斯蘭、恐怖攻擊屬性，其連在阿拉伯世界都不受歡迎，更何況是在域外的其他國家。當然，北京可能可以通過伊朗「節制」哈馬斯，要求其停止對以色列的不對稱回擊，但伊朗這次並未派員訪華，且哈馬斯已實質成為伊朗牽制以色列的地緣打手，德黑蘭在此投資多年，即便這次能讓衝突趨緩，未來恐怕還會繼續使用這枚棋子。

綜上所述，北京如果要在以巴衝突上勸和促談，只能利用以色列也想停下攻勢的機會之窗，才能發揮影響力；只不過因為手中槓桿依舊有限，所以恐怕無法憑一己之力主導進程。

圖為2023年11月20日訪華的沙特阿拉伯外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）抵達北京釣魚台國賓館出席多國外長會。他在會議上稱沙方高度讚揚中國和中國主持通過的聯合國決議。圖中中國外長王毅歡迎費薩爾，兩人準備握手。（Reuters）

阿拉伯國家的真實盤算

而這一現實，來訪的伊斯蘭、阿拉伯國家外長們自然也知曉，卻仍選擇北京作為訪問首站，明顯是有其他政治考量。

第一，要利用中美博弈的政治結構。近年美國聚焦經營印太地區，不願對中東投入太多資源，導致了俄羅斯與中國影響力的持續上升，前者主要是以軍事的真槍實彈建立勢力範圍，後者則更多是借經貿實力與市場優勢，強化自己在中東的話語權。而這波大國勢力消長，讓不少阿拉伯國家開始採取「對沖策略」：為極大化國家利益，會借著對華、對俄交好來增加倚仗，強化拒斥美國、對美要價的底氣。

以此次出訪為例，訪團首站選擇北京，不論中國究竟有多少斡旋槓桿、會談的實際結果又是如何，光是訪問本身，便足以對美國形成心理壓力，讓後者感到各國似乎「正在轉向中國」，從而推動美國在兩個方向上積極施力，第一，在停火議題上加大勸阻以色列的力道，展現更加積極的斡旋姿態，不讓中國專美於前；第二，為拉攏離心的中東國家，開始加大對各國的投資或政治讓利。

而這兩種變化，其實對於中東各國大多有利。一來，對多數阿拉伯國家來說，以巴衝突是絕對的政治負資產，自己絕無可能支持伊朗資助的哈馬斯，卻也不能放任流血畫面持續上演，因為巴勒斯坦議題仍在各國民間具有正當性，輿論壓力會是各國政府的一大挑戰；二來，即便停火曙光短期難見，美國若因各國的訪華之行而緊張，增加了投資挹注，最終獲利的仍會是域內國家，例如正在推動「2035願景」建設的沙特，想必就十分樂見這樣的場景。

多個阿拉伯國家與伊斯蘭國家外長2023年11月20日訪問中國北京，與中國外長王毅在釣魚台國賓館會面。圖為巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）與王毅握手。（Reuters）

第二，此次訪團看似要來北京「尋求公道」，其實同樣是想藉著展演「尋求停火方法」，打造「心繫巴勒斯坦」議題的人設光環，從而保全自己與以色列的互動，並且嘗試推動衝突降溫。

其實觀察11日的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會便可發現，部分阿拉伯國家因與以色列沒有正式外交關係、短期之內也沒有建交規劃，所以敢於提議在經濟與外交上圍堵以色列，例如黎巴嫩與阿爾及利亞；但已經同以色列建交的阿拉伯國家，便明顯不想因這次衝突而毀去多年努力，例如阿聯酋與巴林便反對中斷對以供油、與以色列斷交等提議。

簡單來說，這次衝突放大了各國面對以色列的立場分歧，並且引發了程度不等的尷尬：黎巴嫩、阿爾及利亞等雖具有對以強硬的政治底氣，卻缺乏號召各國的政治實力，更沒有「中斷對以色列及其盟國供應石油」的能力；而巴林、阿聯酋、沙特等富裕海灣國家，雖有「中斷對以色列及其盟國供應石油」的能力，卻缺乏對以強硬的政治意願，也不願進行相關號召，而是希望能與以色列保持正式、非正式外交關係，最大程度維護本國利益。

美國推動以色列與沙特阿拉伯建立正常關係。以色列旅遊部長卡茨 (Haim Katz) 今年9月對沙特進行為期兩天的訪問期間，在利雅德留影。（Reuters）

只是如前所述，以巴衝突對各國都是絕對的政治負資產，因為巴勒斯坦議題仍在阿拉伯民間具有正當性，所以各國政府都要「有所表示」，不肯與以色列斷交的國家更要設法避免淪為「眾矢之的」，例如約旦王室便高調抨擊以色列，既是要爭取巴勒斯坦議題的政治正確紅利，也為掩護約旦與以色列的建交關係。

此次阿拉伯、伊斯蘭國家外長聯合代表團也有這一作用。除巴勒斯坦外，來訪的阿拉伯國家分別有約旦、埃及、沙特，前兩國不只面臨龐大的加沙難民壓力，還是以色列的邦交國，如果衝突進持續惡化，兩國迫收難民的壓力將會增加，與以色列的外交關係也將備受質疑；沙特雖尚未與以色列建交，卻也只差臨門一腳，對想集中心力發展經濟的年輕王儲來說，納賽爾（Gamal Abdel Nasser）的阿拉伯聯軍路線已不符時代需求，在衝突過後的可見未來，沙特仍會致力推動與以色列的關係正常化進程，只是差別在於，這次以色列大開殺戒得越嚴重，這個未來就越遙遠。因此在這個時空當下，展現推動停火的姿態便相當重要，既能為不希望與以色列徹底斷聯的國家增加政治空間，如果不久之後衝突也當真止息，各國可能還能宣傳自己「出力不少」。

這場衝突發展至今，顯然已不只是哈馬斯與以色列對壘，更是對中東各國的政治大考；而不同的處境、立場與國家利益需求，將影響各國在政治正確、國家發展間求取平衡的手腕與姿態。