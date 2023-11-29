芒格逝世｜與李祿合力投資比亞迪　成價值投資典範

巴郡公司（Berkshire Hathaway）今日發布訃告，宣佈公司副主席查理·芒格（Charlie Munger）的家人幾分鐘前告知公司，查理·芒格於當天早上在加州的一家醫院安詳去世，享年99歲。



芒格1924年1月1日出生在美國內布拉斯加州奧馬哈。1959年，35歲的芒格被巴菲特（Ｗarren Buffett）的一位投資客戶介紹給了當時29歲的巴菲特。在後來的歲月中，查理·芒格與巴菲特一直保持密切合作，是黃金搭檔。

眾所周知，芒格是巴菲特一生摯友。巴菲特在聲明中表示：「沒有查理的靈感、智慧和參與，巴郡不可能達到今天的地位。」

芒格知識豐富，詼諧幽默，他有很多金句流傳廣泛。比如「三個人也能保守秘密，前提是其中兩個已經死掉」、「凡是敵人，均需重視」、「空麻袋立不起來」、「講價最怕急時需」4、「不把事情管好，就要被事管」等等。

「如果知道我會死在哪裏,那我將永遠不去那個地方」，芒格這句名言，被中國眾多投資人奉為圭臬。

巴郡年度股東大會：圖為2021年5月1日，美國巴郡董事長巴菲特（左）與巴郡副董事長芒格（右）在洛杉磯出席巴郡的年度股東大會。（Reuters）

毋庸置疑，巴菲特和芒格倡導的價值投資知易行難。價值投資誕生一百多年，巴菲特被稱為「股神」，粉絲遍佈天下，其價值投資理念一直受到追捧。巴菲特曾多次表示：價值投資就是買入有價值的公司股票，並長期持有，做時間的朋友。

而巴菲特和芒格的中國門徒們，過往他們的成功都被理解成是價值投資的成功，做時間的朋友，但現如今，有人選擇了落袋為安，也有人選擇了逆勢加倉。在黑天鵝和灰犀牛頻現的當下，價值投資的中國門徒出現了分化和大遷徙。

芒格的價值投資哲學

在巴郡公司，查理·芒格的角色非常重要。巴菲特認為：芒格拓寬了巴郡的投資策略，查理·芒格把公司的視野從青睞陷入困境的低價公司，轉向關注質量更高但價格偏低的公司。

查理·芒格的思考方式和投資哲學與巴菲特的價值投資理念相得益彰。他注重長期投資，強調對商業模式的深入理解，這使得他的投資策略在業界備受推崇。

芒格的投資哲學反映在他的演講和寫作中。芒格曾說，不要與同一頭豬摔跤，因為這樣你會把全身弄髒，而對方卻樂此不疲。芒格提醒人們，要選擇與自己價值觀相符的人合作，避免與那些沒有道德標準或價值觀的人發生爭執或糾纏。

他經常在巴郡的年度股東大會上分享他的一些觀點。芒格表示：「只要做好準備，在人生中抓住幾個機會。迅速地採取適當的行動，去做簡單而合乎邏輯的事情，這輩子的財富就會得到極大的增長。」

芒格強調對多元思考的重視，鼓勵人們在決策中綜合運用不同領域的知識。這種智慧不僅影響了巴郡公司的業務，也深刻地影響了全球範圍內的投資者和企業家。

在查理·芒格看來，「世界宇宙萬物都是一個相互作用的整體，人類所有的知識都是對這一整體研究的部分嘗試，只有把這些知識結合起來，貫穿於一個思想框架中，才能對正確的認知和決策起到幫助作用。」

查理·芒格的這種思維方式的基礎是對知識的誠實。

人可以通過後天的訓練來培訓客觀精神，這種思維方式的養成將使你看到別人看不到的東西，預測到別人預測不到的未來，從而過上更幸福、自由和成功的生活。 查理·芒格

芒格對價值投資更多的認知，更多的是一種百科全書式的融會貫通後的「普世智慧」。

芒格的中國門徒

價值投資中國門徒眾多，而李祿就是那個被查理·芒格蓋了戳的人。2019年報業公司股東大會上，他公開評價李祿：「我已經95歲了，95年裏，我把芒格家族的財產交給外人管理的僅此一例。結果如何……他已經本壘打直接得分了。」

巴菲特(左二)、李祿(右一)與比亞迪主席王傳福（右二）的合照。（資料圖片）

查理·芒格曾說他一生只投過三家公司：巴郡、好市多，另一個就是他與投資人李祿合作的基金。

查理·芒格認為，李祿成功的部分原因是他是「中國的巴菲特」，另一部分原因是他在中國市場「捕魚」，而不是在激烈競爭的美國市場——這裏已經被過度捕撈，中國市場還存在着一些無知和惰性認知的盲點，為他創造了不尋常的機會。

李祿在2002年剛開始投資比亞迪時，那時候的比亞迪還只是一家中國電池公司，剛剛在香港證交所上市。眾所周知的是：價值投資的核心理論是「不懂不投」。李祿認為：了解一家公司不等於要了解公司所有的事情，最重要的事情了解了就可以了。

什麼是最重要的事情？2022年3月份，李祿在接受採訪時坦陳，「要理解投資最核心的問題，就要理解商業的競爭格局。一個企業能不能做得久，關鍵是它能否確保自己的競爭優勢和競爭地位。這是研究一個企業價值最核心的環節。」

而關於比亞迪，李祿曾如此解釋， 「比亞迪的故事很簡單：公司創建人是一個極其優秀的工程師，他創辦這家公司只用了30萬美元的貸款，一直到上市都沒有其他外部投資人。」

2004年，李祿與芒格共同經營的1.5億美金很大一部分都投向了比亞迪。芒格說，李祿一開始只買了一點，後來在比亞迪股票下跌時又買入更多，這是李祿的特點。

數據顯示：比亞迪2005年報，李祿持有其899.75萬H股，佔已發行總股本額的1.67%，佔H股的6.02%。2007年底，李祿的持股增加至1076.9萬股，持股比例達1.99%。2008年中，他再次增持至4566.62萬股，持股比例增加至2.23%。

中國新能源電動車企業比亞迪旗下首款豪華SUV車型「騰勢N7」正式在全球上市。（圖片來源：比亞迪）

2008年，芒格拜託中美能源控股公司董事長索科爾（David Sokol ）前往中國，為巴郡調研比亞迪。索科爾盡調後，與查理·芒格一同勸說巴菲特投資比亞迪。2008年9月，巴郡向比亞迪股份投資2.3億美元，收購了該公司10%的股份，2.25億股。

2008年底，李祿增持比亞迪至5220.42萬股，佔已發行總股本額的2.55%。此後的李祿一直在少量增持，2009年、2014年、2015年和2016年底增加持股，至7538.72萬股，至2020年底，其持股佔比2.76%。

時至今日，巴郡在比亞迪上的收益超過30倍。當然，李祿也收穫頗豐，通過比亞迪這一隻股票，李錄賺了超180億港元，成為價值投資的典型案例。

價值投資的分化

價值投資的中國門徒，過往他們的成功都被理解成是價值投資的成功，做時間的朋友，但現如今，有人選擇了落袋為安，也有人選擇了逆勢加倉。在黑天鵝和灰犀牛頻現的當下，價值投資的中國門徒出現了分化和大遷徙。

進入2022年，全球資本市場處於一系列不確定的因素下，長期持有大量中概股和科技股的高瓴資本，首當其衝。

張磊2005年創立高瓴資本，其基金規模從2000萬美金增長到了600億美金，被譽為亞洲最大的私募機構，張磊因為在二級市場的上的赫赫戰績，成為全球頂級投資者的代表。

出現在媒體視野中的張磊，在談論觀點時喜歡引用孔子、老子的典故，此外，張磊喜歡衝浪、滑雪等極限運動。2020年《價值》的出版，成為了張磊「破圈」的標誌性事件。高瓴資本和紅杉資本並駕齊驅，成為中國頭部基金的代表。

近年來，全球資本市場黑天鵝頻現和美國資本市場周期調整，2021年四季度，在經歷一輪暴跌之後，高瓴清倉了阿里和B站，大幅減持拼多多、BOSS直聘和蔚來，引起了市場的關注。與2021年第四季度比，HHLR清倉了16只股票。

而紅杉中國對美團的減持從2019年4月就開始了，累計套現約百億港元。而美團只是紅杉中國減持名單中的一家，紅杉中國密集減持了旗下投資的多家公司，其中包括拼多多、達達、九號公司、東鵬控股、博瑞醫藥等。

與張磊不同，沈南鵬很少談價值投資、長期主義這些詞。在一些公開場合，沈南鵬曾偶爾談及，他投資的秘訣就是抵住「誘惑」，堅持價值投資，他關注企業的長期價值和持續成長。

2021年四季度，李祿清倉了拼多多，虧損超3200萬美元離場。2018年三季度之前，李祿在美股持倉的是四隻中概股：新浪，百度，微博和阿里巴巴。此後，李祿逐步減持和清倉喜馬拉雅持有的中概股。

價值投資的中國門徒這些減持操作顯然刺激到了二級市場脆弱的神經，難道他們不再和時間做朋友了嗎？

中美關係緊張，中概股持續受重挫。美國證監會（SEC）去年將百濟神州等多家在美上市的中國企業列入「預除牌名單」。（資料圖片）

揮別一個高速增長的時代

價值投資誕生一百多年，巴菲特和芒格粉絲遍佈天下，但誠如投資大佬段永平所說，價值投資信奉「買股票就是買公司」，真正理解並相信這句話的人，在他認識的人裏不超5個。

在投資邏輯上，段永平也深受巴菲特的影響。多年來真正重注投資的公司不超過10家，長期持有的公司一般為3家，蘋果是這個名單上的一員。此外，段永平還買過萬科和茅台的股票。

早在2001年，段永平以不到1美元的價格前後購買了205萬股，佔網易的6.8%，獲得了超一億美元的回報；喬布斯在世時，段永平就重倉了蘋果，2018年蘋果市值突破萬億，賺得盆豐缽滿……段永平在二級市場上一戰成名。

《深網》曾經梳理過巴菲特信徒段永平的投資哲學，他曾坦言，關於選股，他沒什麼好說的，看巴菲特就好。他認為，看了不一定懂了，以為懂了跟真正懂了之間有着非常遙遠的距離。

曾經創業的經歷，使得段永平再看企業的時候，有自己獨到和精準的一面，在段氏的哲學裏，一家好的企業，必然涵蓋兩個方面，「做正確的事情，把事情做正確。」前者是道，後者是術，在段永平看來，道先於術。

段永平：在上世紀80年代末和90年代初分別創立「小霸王」和「步步高」公司的段永平，在2006年曾以62.01萬美元拍下巴菲特午餐。段永平曾經說過在巴菲特身上學到了很多東西。不過實際上，出生於江西南昌的他早在2001年已經移民美國。（網絡圖片）

而近年來，隨着人口紅利的消失、監管趨嚴，網路、消費和教育等行業告別黃金時代，疊加全球黑天鵝事件和美國資本市場周期調整，價值投資似乎也隨之進入迷途，頻頻減持和清倉背後，部分價值投資的中國門徒不再和時間做朋友。

毋庸置疑，價值投資理念在市場好的時候，被印證過，現如今世界處於不確定性中，價值投資也陷入了迷霧中。「此一時彼一時而已，這顯然不是一道對錯題。」一位機構投資人如此告訴《深網》。

「一個高速增長的經濟體連續增長了40年，我們習慣了一個高增長的環境，突然進入了一個有質量的增長或者低增長環境中，我們也是不適應的。管理者不適應，企業家不適應，老百姓也不適應，這個環境中確實面臨着轉型陣痛期，現在就是轉型的陣痛期。」加華資本宋向前告訴《深網》。

網路資深觀察人士方興東詮釋：「未來新的創新機會和成功模式，都將有重大的轉變。這符合科技和世界的演進規律。起起伏伏，都是新陳代謝，都是浪來浪淘沙的故事。一場大範圍的辭舊迎新，正在進行之中，否則何來新格局？」

時勢造英雄，價值投資中國門徒的分化大遷徙，更多的可以視為在這場大範圍的變革中，他們在尋找中國的下一個美團、比亞迪和拼多多。這場辭舊迎新中，他們揮別了一個時代和曾經的朋友。

作者：葉蓁

本文轉載自騰訊新聞深網，不代表香港01立場。