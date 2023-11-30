美國再無基辛格
甫過百歲誕辰的美國重要戰略家、前國務卿基辛格（Henry Kissinger，又譯季辛吉），11月29日在康涅狄格州家中去世，享年100歲。其生前最後「代表作」，乃以百歲高齡逾百次訪華，獲得北京高規格接待，習近平在釣魚台國賓館向他說：「中國人不忘記老朋友，中美關係永遠和基辛格這個名字是連在一起的。」為跌到谷底的中美關係尋求和緩而摸底探路，基辛格彷若已為自己的一生親手寫下了墓誌銘。
具有強大信念並實踐的戰略家
有人稱基辛格為「活化石」，這個稱呼不得不說入木三分，當世界進入到了AI時代，這位曾經扮演撬開冷戰陣營，為冷戰及其後世界秩序奠定基石的見證者，用生命看盡了這個世界的風雲變化。戰後世界從冷戰東西對立，走向如今中美大國博弈，如果沒有1971年基辛格的「肚子痛」，世界變化的腳步或許會再走得慢一些。
基辛格生前唯一一本口述歷史《基辛格談基辛格》，通書第一句話便是：「因此，一切均取決於對未來的某種構想。」這段話完美描繪了一位哈佛大學教授，一夕躋身為美國國家安全事務助理與國務卿，歷經越戰、中東戰爭、美蘇對峙與中美開放，憑着這一段話既度過危機，又開創新局，成為美國政治史上極少見的戰略家。
以其秘訪北京從而促成尼克遜（Richard Nixon，又譯尼克松、尼克森）訪華為例，美國在棋局上勝了蘇聯一步，而北京突破了西方世界長年的封鎖，同時為台灣問題劃下了延續至今的基本格局。基辛格曾總結自己任職期間擺脱僵局的方法：「先降温，然後逐步建立信心和工作關係」，這一套原則，顯然不只是一種工作態度，更是一種具有強大信念的「世界觀」。
中美之間之所以能夠打破冷戰的藩籬，靠的其實也是如此的方式，為日後中美關係的發展創造了互動的空間與準則，影響深遠。如同曾長年隨行基辛格的美國外交官洛德（Winston Lord）所言，「在那之前及那以後，再也沒有像1972年《上海公報》那樣的外交文件了，它是總統訪華的結晶。它在感情上和結構上都是獨一無二的，時至今日仍在被援引。」
每當中美關係發生爭議，中方的起手式，莫過於呼籲美方「回到中美三個聯合公報規定上來」，長年以來起到中美關係某種「護欄」的角色。這背後當然不可能忽略基辛格的角色，《上海公報》得以出爐，也是中美雙方戰略家來來回回、折衝樽俎之後的產物。
基辛格過世後，台灣的知識分子讚揚他的各種遠見，卻也看得出對其為了推動中美關係正常化而「出賣台灣」仍舊耿耿於懷。然而，沒有人能夠否認台灣在中國崛起與復興過程中，與美國之間所保有的「特殊關係」，其實是美國與中國談判時刻意留下的巧門；也沒有人能否認，在特朗普（Donald Trump，又譯川普）與拜登（Joe Biden）期間有意虛化「一中」框架在國際上的效力，《上海公報》的「一中」法力依舊在發威。
美國只剩目光如豆的民粹政客
這位高瞻遠矚的老先生，2020年4月3日在美國《華爾街日報》發表了題為《新冠病毒大流行將永遠改變世界秩序》的專欄文章，他說「現在就像1944年一樣，有一種早期的危險感，這種危險不是針對任何特別的人，而是隨機的襲擊和破壞。」疫情趨緩後，人類確實如他文章所說進入了一個「新紀元」，因為霸權國家取代了病毒，在世界上多個地方引燃戰火，同時預示着美國霸權也將像病毒一樣不斷衰弱。
這篇引起矚目的文章，從中可以看出來基辛格這位戰略家，念茲在茲的還是其所屬的美國及其國家利益，他希望美國能夠「維護世界秩序原則，在內政外交中保持克制，確定問題的優先次序。」而在他百歲之際，也對中美關係提出了憂心，尤其看重台灣問題成為未來導致中美兩國衝突的「引爆點」，稱當前找不到合適的辦法化解台灣問題，希望雙方能在這一點保持默契，維持台海目前局勢。
通過理性尋求均勢，並且在合作中追求和平，推動雙邊關係維持在正軌，這是基辛格「戰略」的最大特色。這也是何以基辛格在耄耋之年，還要穿梭於中國之間，呼籲「美中關係對於美中兩國和世界的和平繁榮至關重要。」基辛格沒有改變，他還是1971年那個時候的基辛格，不過世界卻發生翻天覆地的變化，基辛格在他的國家中已顯得格格不入。
崛起的中國還是努力信守着「基辛格時刻」，因此熱烈歡迎基辛格為和緩中美關係所做的一切努力。問題在於，基辛格的國家卻不再相信「基辛格時刻」，他們的精英們被「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap）之說沖昏了頭，為了保衛帝國餘暉，為了世界的龍頭地位，無不卯足了勁為「美中一戰」而造勢、動員、準備。
別說特朗普這樣的民粹政客只是一位「例外」，看看拜登登場後的美國，其實只是用更多自由主義修辭的政府，特朗普幽靈從未消散，而且在對華立場上，美國兩黨毫無區別。基辛格深信當年《上海公報》奠下的台海格局可以維持100年，可是不過才經過了50年，華府的政治精英們哪個不想打破如此局面，用以遏制中國──這個他們心中最大的恐懼。
回顧被疫情改變的世界，美國特朗普政府用的國安高層，從博爾頓（John Bolton，又譯波頓）到蓬佩奧（Mike Pompeo），清一色都是右翼好戰鷹派；而拜登上台後看似清新臉龐的國安團隊，例如沙利文（Jake Sullivan，又譯蘇利文）等等，這些「小年輕」沒有經歷過戰爭年代，也不相信「民主改變中國」的「和平演變論」，從而在在展現出咄咄逼人與高高在上的傲氣。
美國霸權的衰弱，民主政治的失能與失靈，民粹帶來的政治部落主義，以及社會嚴重的對立與撕裂，幾乎注定着美國不會有基辛格的繼承者。世界失去了基辛格，始終會有人們記得他，和平均勢發展在這個多元並存的世界裏，終會有人信奉與實踐；但美國再無基辛格，枱面上出不了有領導力風範的政治家，精英界也出不了有長遠眼光的戰略家，只剩下了民粹烽火、短視近利與爭權奪利的如豆眼界與碎裂國家。