「特朗普旋風」再起？

「特朗普旋風」帶來的多屬取巧短視的政客，而非成熟睿智的政治家，還是不刮為妙。



只要環境允許，條件成熟，或許還會有更多「特朗普式」的人物出現，全世界都在屏息以待。然而，須要清醒的是，如果從人類發展的長遠角度看這股「特朗普旋風」，卻是危險性要遠遠大於合理性。

美國第45任總統特朗普在下台後從未離開過人們的視線，即使爭議不斷，官司纏身，目前依然是第47任美國總統的最有力競爭者。特朗普在當總統時，世界上就出現了「英國特朗普」約翰遜、「巴西特朗普」博爾索納羅、「韓國特朗普」尹錫悅等外號的領導人。特朗普卸任近三年後，2023年底新當選的米萊（Javier Milei）還被稱為「阿根廷特朗普」；而在荷蘭議會選舉中領先的自由黨（PVV）領袖維爾德斯，則被稱作「荷蘭特朗普」。難道「特朗普旋風」又要來了？

近年出現不少「特朗普」，2023年底新當選的米萊（Javier Milei）還被稱為「阿根廷特朗普」。(Reuters)

特朗普能夠帶來旋風或許並非偶然，可能至少是四個因素共同作用的結果。

一是民粹主義的底色。特朗普是個成功的商人，但他沒有完全站在富人的一邊，而是鼓動起藍領階層和底層白人對貧富不均及發展緩慢的社會現狀的怨恨，利用民粹主義在選舉政治中的潛力，讓自己贏得政權，又在掌權後竭力兌現自己民粹主義的承諾，從而在即使下台多年後依然擁躉無數。

反感傳統政治人物的虛偽

如他在2017年12月22日簽署的《減稅與就業法案》，至今依然是美國1986年後最重要的稅收制度改革法案，確實有利於提升就業，刺激經濟。他提出的萬億美元基礎設施建設方案，雖然當時沒有完全成形，但現任總統拜登事實上已經延續了這一做法。民粹主義時時以中下層平民的即時利益為政策目標，儘管可能是短視且狹隘的，卻往往是選舉政治中成功的關鍵，「特朗普們」深得其中要義。

特朗普過去的一些政策，仍然深得不少美國民眾的支持。(Reuters)

二是反建制的衝動。特朗普不是政治家，緋聞不斷，官司纏身，做生意涉嫌造假賬偷稅漏稅，做總統兩次被彈劾，多次上法庭，退任後被控成為家常便飯。但他的真性情，與他所譏諷的政壇假道學形成鮮明對比，許多民眾不在乎他有多荒唐，而是更反感傳統政治人物的虛偽和傲慢。

任何一個國家只要有這樣的反建制衝動，就有可能製造出特朗普這樣的人物，其他被貼上特朗普標籤的政治人物，也都是以對抗現有體制的面目出現的，至於當選後是不是還能堅持反建制的風格，就是另外一回事了。但特朗普當選總統後不領工資，抨擊國會，任用素人治理國家，儘管成效存疑，卻是將反建制特色貫徹到底的典範，某種程度上贏得了投票給他的選民信任。這也是他的支持率一直很穩固的原因之一。

三是國家利益至上。特朗普是愛國的，這一點毋庸置疑。因而他將國家利益放在第一位，「讓美國再次偉大」（MAGA）成為可以凝聚人心的口號，畢竟大部分國家的國民都是愛國的，這一點同樣毋庸置疑。特朗普的愛國就是要讓美國獲得更多的相對收益，所有可能讓別人獲得更多收益的政策、協定、條約都會被他拋在一邊，從氣候變化協議，到跨太平洋夥伴關係協定（TPP）和北美自由貿易協定（NAFTA），再到北約等盟國的軍費承擔等等，只要他覺得美國吃虧，或是獲益不如對方，抑或付出比別人多，他都會毫不猶豫地加以停止或廢除。這雖然看起來草率而蠻橫，卻將愛國之心急切地展現在大家面前，為他贏得普通民眾的好感和共鳴。現在的「特朗普們」不僅堅持國家利益至上，還堅持國家相對利益至上，並時刻掛在嘴上。

四是動盪不安的內外環境。特朗普是個機會主義者，當今世界的亂像是他覺得不能放過的機遇，可以借此極大地拓展個人價值。雖然有人說這屬於玩票性質的政治鬧劇，但特朗普確實看到這個世界的危險，當前經濟、生態、衛生、軍事、政治等領域都在急劇動盪中，可能將世界拖入深淵。如果說亂世出英雄，但特朗普在任時確實沒有發動過新的戰爭，這在美國總統當中實屬鳳毛麟角，值得肯定。他要做的是把握住機會，讓美國在這個世界保持穩定健康，與危險保持距離，從而獲得更強大的機會。他根本不屑於承擔在危險形勢下拯救世界的重任，而這正是所有批評他的人希望看到他帶領美國去做的事。如今的世界比特朗普在任時更混亂，也為「特朗普們」提供了更多機會與希望。

「特朗普旋風」不僅不是空穴來風，還可能引來許多逢迎效仿者。(Reuters)

獨善其身引發大戰

由此看來，「特朗普旋風」不僅不是空穴來風，還可說強勁有力，自然會引來許多逢迎效仿者。如阿根廷新總統米萊聲稱要廢除阿根廷貨幣比索，炸毀中央銀行，全面使用美元等，都是出於挽救國家糟糕經濟狀態的目的，才獲得更多選民支持。荷蘭的維爾德斯主張退出歐盟，拒收移民，「把荷蘭還給荷蘭人」等，也是要讓荷蘭擺脫當前世界危機的想法，才讓他的政黨贏得組閣的主動權。

只要環境允許，條件成熟，或許還會有更多特朗普式的人物出現，全世界都在屏息以待。然而，須要清醒的是，如果從人類發展的長遠角度看這股「特朗普旋風」，卻是危險性要遠遠大於合理性。特朗普的許多政策主張，非常類似於「20年危機」（1919年至1939年）時期的胡佛總統，而不是他的繼任者羅斯福總統。前者致力於在全球危機中獨善其身，結果引發惡性競爭乃至世界大戰；後者則在危機中承擔了更多大國責任，將人類從世界大戰中解救了出來。所以，「特朗普旋風」帶來的多屬取巧短視的政客，而非成熟睿智的政治家，還是不刮為妙。

作者：揚州時事評論員陳留俊



本文獲《聯合早報》授權轉載

