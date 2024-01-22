共和黨初選｜德桑蒂斯退出　能有助黑利跟同特朗普一決雌雄嗎？

不認不認還需認。踏入剛剛過去的周末，曾經的「特朗普替代者」佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）競選活動陷入大亂，在接下來兩個共和黨初選州份的拉票活動或延期、或取消。終於，在1月21日，德桑蒂斯在社交媒體X（前稱「Twitter」）發布預錄視訊，承認未有取勝之途，決定退選，並表態支持特朗普。

德桑蒂斯在1月15日艾奧瓦州（Iowa）黨團會議初選排名第二，但其21％得票只能僅勝排名第三的前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley，得票19％）。而相較於最後一兩個月才在共和黨金主支持下有較多資源投入艾奧瓦州的黑利，德桑蒂斯卻是從頭到尾的「孤注一擲」，親身走遍艾奧瓦州99個縣。最後，被特朗普拋離30個百分位的成績，早已決定德桑蒂斯無法繼續競選。

共和黨初選的第二州，是1月23日舉行投票的新罕布什爾州（New Hampshire）。由於該州教育水平較高的溫和派人數較多（佔共和黨選民大約30％），黑利在該州有重大投入，在唯一「反特朗普」候選人克里斯蒂（Chris Christie，前新澤西州州長）退出，以至艾奧瓦州黨團會議之後，其民意支持度與特朗普一樣同現升勢，至德桑蒂斯退選前在綜合民調中以36.1%落後特朗普的49.8%。

相較之下，在去年底黑利跑出成為共和黨金主們「唯一非特朗普選項」之後，資金短缺的德桑蒂斯自去年11月左右已沒有再在新罕布什爾州的電視台賣廣告。雖然在艾奧瓦初選後德桑蒂斯一度聲言他已經驗證了其繼續奮戰參選的「入場券」，但這張入場券在新罕布什爾來臨之前就已經過期了。

特朗普 vs 黑利

隨着新罕布什爾州選初迫近，特朗普和黑利也互相認同對方是唯一（不對等的）對手。

特朗普一如以往的打出「種族暗牌」，錯誤地宣揚黑利的印度裔父母在黑利出身之時並非美國公民，因此黑利無參選總統資格（按：事實上，黑利在美國出生，有出任總統資格），並以黑利不常用的非英語名字來稱呼她（「Nimarata」，但特朗普卻將之拼為「Nimrada」或「Nimbra」），特顯她不是美國白人的種族背景。

1月21日，黑利在新罕布什爾州出席選舉活動。（Reuters）

黑利則針對特朗普年齡和隨之而來的認知能力問題展開攻擊，先是主動出擊反問美國人是否「真的想要兩個80歲的老人競逐總統」，其後又以特朗普在競選集會中將多次錯誤將民主黨籍前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）稱為「黑利」的事件借題發揮，聲言美國人不能讓「另」一個精神健康有可疑的人擔任總統。（按：為何是「另」一個？除了特朗普外，還有拜登。）

另外，在其「同鄉」南卡羅來納州（South Carolina）「共和黨唯一黑人」國會參議員斯科特（Tim Scott）宣布支持特朗普之際，曾任南卡州州長的黑利則稱「政治階層」從來不喜歡她，試圖削弱特朗普的「反建制」政治賣點。

同時，黑利同特朗普都公開否定了兩人合組正副總統競選名單的可能性。

德桑蒂斯的退選，到底會如何影響新罕布什爾州的初選？到底是對特朗普還是黑利有利？

在1月21日一場特朗普集會上，一名支持者展示其裝扮。（Reuters）

根據其退選前的綜合民調，德桑蒂斯在該州共和黨初選選民中的支持度已跌至5.8%，其對選情的直接影響非常有限。

而且，根據一項CNN民調，新罕布什爾州超過六成的德桑蒂斯支持者，皆以特朗普為次選，以黑利為次選的，則只有三成。如果要說德桑蒂斯退選在邊際上的影響，這可說是對特朗普有利，而非對黑利有利。

但這並不是說黑利絕對沒有機會在新罕布什爾州取得突破。

黑利夢想中的突破

首先，在無黨派選民可在任一政黨初選投票的新罕布什爾州，佔該州選民人口近四成的中間派選民可能會成為黑利的突破點。根據CNN民調，在中間選民中，黑利以58％大勝特朗普的23％。雖然特朗普在共和黨選民中以67％大幅領先黑利的30％，但共和黨選民只佔該州選民人口大約三成。

由於不少黑利的支持者皆是「永遠不要特朗普」的選民，德桑蒂斯的退選有可能加強了這場初選是特朗普同黑利一決雌雄的氛圍，使反對特朗普的中間派選民更為熱烈地參選投票。

為回應黑利的攻擊，特朗普在其集會中聲言自己通過醫生給他的認知能力測試，表現非常好，感覺自己的頭腦比25年前還要厲害。（Reuters）

其次，由於本年民主黨認為新罕布什爾州不應作為第一個投票式初選的州份，該州法律卻要求該州必然要是全國第一個舉行投票式初選的州份，民主黨因而決定不承認該州初選結果，連拜登本人的名字也沒有出現在選票之上，於是，中間派選民若然要在初選投出有效一票，就只能在共和黨的初選投票。這當然對黑利有利。

而在民主黨決定不承認新罕布什爾州初選之後，也有4,000名民主黨選民將黨籍改為獨立，這些選民預計將會在共和黨的初選中進行策略性投票。

新罕布什爾的選舉，可說是黑利的最後一戰。有共和黨金主已表明會看新罕布什爾的選舉結果來決定是否繼續「金援」黑利。

黑利的潛在「突破」，能夠擊敗特朗普，當然是最理想的結果，但如果黑利能大幅拉近其與特朗普之間的差距，營造出兩人「不相上下」的結果，這一種「小突破」依然有可能幫助黑利接下來兩人對壘的2月24日南卡羅來納州初選中試圖擊敗特朗普。

雖然拜登沒有參加民主黨的新罕布什爾州初選，但其初選還有另外一些鮮為人識的對手，在拜登民望低落之際，有民主黨人擔心拜登不參選讓其他人「勝出」初選會造成負面影響，因此正在努力宣傳讓民主黨選民直接在選票上寫上（write in）拜登的名字。（Reuters）

雖然新罕布什爾的共和黨初選，一方面有較多中間派選民參與，另一方面其共和黨選民也較為溫和，對全國接下來的共和黨初選州份並沒有太大的啟示作用－－例如在南卡州，特朗普的黨內支持度也以六成幅領先黑利的25％－－可是整個美國最近十多年的黨派認同確實出現了中間派大幅增加的趨向，由2000年代中民主黨、共和黨、獨立派各佔三分之一左右的比例變成了今天中間派以43％大幅超越各佔27％的民主黨和共和黨。

因此，新罕布什爾州的共和黨初選結果，對接下來的全國選舉，頗具啟示作用。事實上，特朗普本人在2016年也是靠着新罕布什爾州初選的勝出上位（按：他當年輸掉了艾奧瓦州）。如果黑利取得突破，共和黨選民也不得不策略性的開始考慮到黑利對上民主黨總統候選人的勝算其實比特朗普高。

如果黑利真的能在新罕布什爾州取得突破，她還有一個月時間去試圖扭轉此刻南卡州的民情。而唯一可以扭轉民情的辦法，就只有冒險走上一條打正旗號「去特朗普化」的路線，而非黑利至今未有根本改變的「擦邊球」批評特朗普的政治平衡。只有改變共和黨本身才有可能擊敗特朗普。嘗試不一定成功，不嘗試就一定失敗。