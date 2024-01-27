薩克斯Jeffrey Sachs｜「美元角色會大大降低　比想像中來得快」

美國著名經濟學家、聯合國可持續發展解決方案網絡主席薩克斯（Jeffrey Sachs）教授1月24日（周三）在香港出席亞洲金融論壇期間（AFF）接受傳媒訪問，談及對美國大選、中美貿易戰、中國經濟及多邊主義等範疇的看法。本為訪問下篇，圍繞中國經濟問題及去美元化。↑足本訪問內容，點擊睇片↑



訪問上集：薩克斯Jeffrey Sachs│美國以對抗方式行事 中國須做兩件事

中國目前樓巿及金融巿場受壓，經濟動力低迷，加上出生率低，中國人口在未來甚至面臨萎縮，令人憂慮國家經濟快速增長的時代已經過去。薩克斯指出，由於中國本身越來越富裕，增長速度放緩是意料之中的，應着眼於人均增長，而非整體增長。

「中國人口增長基本為零，甚至略有下降。美國的經濟增長約為2.5%，但人口增加了0.5%，所以美國的人均增長率是2%。但中國人均增長率為5.2%。這對中國來說是一個相當大的優勢。」

薩克斯續指，中國過去一年的人均增長放緩有另外兩個原因。其一是華府基於保護主義及故意想拖慢中國經濟發展，限制了對中國對美國的出口，第二個因素是房地產的金融壓力。

我個人並不認為這是一場深刻的危機，美國有它的商業周期，中國也有周期。曾經有一段時期，中國的房地產借貸非常迅猛，現在是一段收斂的時期，但這並不是一場深層的危機，也並非中國經濟增長軌跡上有根本性改變。 薩克斯Jeffrey Sachs

為應對人口老化、生育率低迷，內地開放三孩政策。（視覺中國）

人口下降不是經濟困難的根源

薩克斯認為，中國在人口增長放緩或人口負增長的影響下，經濟長速的確會放緩，但人均增長速度不會受影響。「人口下降本身並不是經濟危機甚至經濟困難的根源。你必須為此做好規劃。在退休和社會保障等方面。」

他指出，中國在科技及創新領域強勁，像5.5G、AI、先進計算等方面。美國縱使想把中國擠出賽道，但基於中國創科應用在國內已有龐大巿場，美國根本無從阻止。薩克斯說，中國是世界上銷售這類商品最具低成本競爭力的經濟體。

「誰來生產低成本的電動汽車？ 我猜將會是中國。比亞迪和其他中國企業已在世界市場上嶄露頭角。我預計這種情況會繼續下去。」薩克斯說。

華為Mate 60 Pro在「晶片禁令圍牆」下去年橫空出世，令外界震撼。（VCG）

去美元化衝擊香港聯繫滙率制度？

很多美國學者或貨幣專家都認為「去美元化」不會在短時間內發生，美元穩固的地位在未來一段日子都會持續下去，但薩克斯認為全球「去美元化」會比想像中來得快，自認觀點屬少數派，。「如果美元在30年後的作用大大降低，屆時便會少了很多國家以美元作為本國支付系統基礎。我不會感到驚訝，如果我是對的，美元的地位會大幅下跌。」

至於香港的與美元的聯繫匯率制度，薩克斯認為在短期內不會改變，但香港作為一個全球金融中心，將需要處理多種貨幣。「不僅是將其兌換成美元或管理以美元為基礎的體系，而且管理一個多貨幣體系，其中債券以人民幣或其他貨幣計價，擁有管理多貨幣系統的一切工具。」

薩克斯又強調，人民幣在未來將會扮演更大的角色，希望香港能在人民幣國際化的過程中發揮重要作用。屆時將出現人民幣融資債券，中國人民銀行將在農村地區提供全球流動性等方面發揮更大作用，而香港應該是重要的一環。

Jeffrey Sachs訪問上篇