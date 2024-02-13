印尼大選撞正農曆新年　當地華僑既喜且憂

大年初一，印尼華人到親朋好友家拜年，席間多了往年不曾聊到的話題——大選。26年前的嚴重排華事件已是往事，今天的華人不再需要提心弔膽過日子，但選舉期間最易被操作的身份政治話題，讓他們不得不繼續提高警惕。



農曆新年前，雅加達市中心已出現節慶裝飾，北區唐人街草埔（Glodok）等華人聚居地更是張燈結綵，新年氣氛正濃。對71歲退休人士張少林而言，今年跟往年一樣，他會吃團圓飯、賞煙花、給晚輩派紅包。

唯一不同的是，印尼星期三（2月14日）舉行大選。張少林說，這增添了緊張感，大家會留意「有沒有某種勢力或隱形黑手開始介入選舉活動」。

這種擔憂並非憑空想像。和許多老一輩印尼華人一樣，張少林經歷過蘇哈多「新秩序」政權對華社的不公平對待，更親眼見證1998年的排華暴動。

踏入龍年前夕，印尼民眾2月9日到雅加達的福德正神廟（Amurva Bhumi Temple）祈福。（Reuters）

雖然蘇哈托（Suharto）倒台後，印尼華人的社會地位已有改善，但每到選舉等非常時期，安全形勢依然牽動華人的敏感神經。就在幾年前，2017年雅加達特區首長選舉和2019年總統選舉，都有候選人打身份政治牌，引發不同群體之間的緊張情緒。

本屆選舉同樣潛藏着不安定的因素。2月7日，上百名大學生上街示威，要求總統佐科維多多（Joko Widodo）在選舉中保持中立。

被問到是否擔心形勢愈演愈烈，張少林說，選舉如果不公或出現舞弊，還是有可能發生暴動，屆時華社肯定受波及。

「我們除了提高警惕，多關注政治局勢發展，也要避開高危地區……萬一發生暴動，得團結華社力量自衛自保抗暴。」

32歲的白領僱員蘇上娜說：「目前為止，局勢看起來還是受控，我們也儘可能正面看待。不過，像公佈選舉結果等高度緊張的時候，我們還是會留在家裏。」

印尼在農曆新年充滿節日氣氛，圖為2月9日大除夕，梭羅市的民眾在龍的擺設旁自拍。（Reuters）

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院（ISEAS-Yusof Ishak Institute）客座資深研究員廖建裕說，有歷史記憶的印尼華人對1998年排華事件仍心有餘悸，年輕一代則已經淡忘這段過去。

本次選舉會否出現動亂，廖建裕認為目前說不準，但佐科維多多似乎已為此做好準備。「警察總長以及三軍總司令都是佐科的親信。如果有動亂，政府會馬上鎮壓。」

研究印尼華社發展的印度尼西亞大學（University of Indonesia）社會政治科學院傳播學系講師俞文娟（Aimee Dawis）指出，整體而言，雅加達居民並不太擔心社會秩序出問題。農曆新年期間，大家照常拜年，只是會避開舉行集會的地點。

「其實我們還挺看淡的，因為有那麼多示威，雅加達居民可能也就覺得，『哦，不過是又一場示威罷了』……只要不是太嚴重，我們都不擔心。」

大年初一當天，雅加達歷史最悠久的寺廟之一金德院迎來約3000名信眾進香祈福。現場除了有軍警和保安人員維持秩序，還有一名穿着選舉監督委員會制服的人員留意情況。

寺廟職員哈妮受訪時說，接近農曆新年和選舉投票日，一些民眾可能擔心人身安全，但當局也相應加強了保安。

印尼華社今天仍保留除夕吃團圓飯，以及新年時派紅包的習俗。印尼孔教總會副主席黃金泉受訪時說：「印尼尊重文化多元，早在數百年前新年習俗已成為印尼豐富傳統的一部分……保留新年傳統，是加強印尼不同族群手足情的重要舉措。」

三名總統候選人的競選團隊都在農曆新年來臨之際，在社交媒體上發表新年賀詞，足見對華人選票的重視。

廖建裕說，印尼華人只佔全國人口約2％，一般上不足以左右選情。但在兩組候選人票數很接近的情況下，華人選票能起到重要作用。

分析：下一任總統仍須在經濟上倚重中國

另一方面，印尼的最大貿易夥伴中國，在競選期間鮮少被提及。三名總統候選人中，普拉博沃（Prabowo Subianto）一改2019年參選時藉助民間反華情緒的做法，這次展示了廣結善緣的外交姿態。另兩名候選人阿尼斯（Anies Baswedan）和甘查爾（Ganjar Pranowo）則主張減少對華的經濟依賴。

分析指出，候選人皆避談在印尼涉及環境破壞和礦場安全問題的中資企業，顯示下一任總統仍須在經濟上倚重中國。

談到三名候選人在印尼華人選民中的支持率，廖建裕分析，華社對甘查爾頗有好感，他在華社的號召力最大。

普拉博沃不僅曾與激進派靠攏，也被指是1998年排華事件的幕後黑手，老一輩印尼華人對他沒有好感。

「但是，華人又對支持普拉博沃的佐科維多多很有好感，所以心裏有矛盾。」

至於阿尼斯，因為曾操弄身份政治，在華社的號召力較弱，但還是有少數華人支持。

印尼總統大選候選人之一的甘查爾2月9日到茂物造勢前夕，其支持者在場內舞龍舞獅。（Reuters）

蘇上娜一家的投票取向在一定程度上反映了上述考量。她弟弟蘇上檀（28歲）傾向票投普拉博沃，因為擔心普拉博沃敗選可能出現示威甚至軍事政變；媽媽黃仙華（66歲）則擔心人權記錄不良的普拉博沃如果當選，印尼會走回集權統治的老路。

回望印尼華社的風雨路，張少林有感而發：「希望印尼大選能夠平安順利進行，不管誰當選，都不能再有排華事件發生。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

