印尼大選｜國防部長走可愛路線料勝選　民主倒退還是政鬥潛伏？

2月14日，選民人數超過兩億的印尼將會進行大選，選出正副總統，以及國家至地方各級的議會代表。根據選前最新民調，被指年輕從軍時曾牽涉反人類罪行、2014和2019年都曾參選總統落敗兼質疑投票結果的72歲現任國防部長普拉博沃（Prabowo Subianto），有望在第一輪總統選舉投票就超過50％得票門檻勝選。

在這次總統選舉中，除了國防部長普拉博沃外，另外兩位候選人分別是由佐科維多多所屬的印尼民主鬥爭黨（PDI-P）所支持的前中爪哇省省長甘查爾（Ganjar Pranowo），以及以獨立背景參選、其副手卻屬印尼最大伊斯蘭主義政黨的前教育部長、前雅加達市長阿尼斯（Anies Baswedan）。

單靠形象的選戰

由於各大候選人政策主張差距有限、大家談的皆是改善民生、加速經濟增長之類的老生常談，人們更為關注的似乎是各個候選人如何透過社交媒體在人數佔選民52％的17至40歲年輕群體之中建立自己的個人形象，殺出一條血路。

前中爪哇省省長甘查爾，其背後由政治權貴領導的印尼民主鬥爭黨2014年也捧過佐科維多多上台。（Reuters）

其中，曾阻止以色列隊到印尼參加2023年國際足協U20世界盃的甘查爾（按：發生在加沙戰爭之前）就以《飢餓遊戲》系列電影的三指手勢作宣傳，似乎是要遙相呼應泰國此前由學生主導的反政府示威，示意自身對印尼民主改革路線的堅守，吸引年輕人支持。

2017年以宗教理由攻擊華裔對手錢萬學而後勝出雅加達市長選舉的阿尼斯，則以貓影片、K-Pop主題來吸引年輕人，突顯自己代表新時代的革新人設，甚至因而得到了一個韓文花名。

而年紀比另外50幾歲的兩位候選人高近廿歲的普拉博沃，更是以可愛形象將自己重新包裝（印尼俚語稱之為「gemoy」），以搞笑怪異的跳舞影片化身為親切老爺爺來拉近同年輕人的距離－－其年輕時在獨裁年代從軍的鐵腕形象、2014年競選時崇尚強權的民族主義、2019年競選時賣弄伊斯蘭主義分化國人的宗教熱情，都似乎被其最新的可愛形象宣傳蓋過。

而除了社交媒體政治宣傳的花邊之外，「民主倒退」則成為了西方媒體針對這次選舉的新聞包裝主軸。

這種包裝也不是「空穴來風」。

佐科維多多的十年政治遺產

自1998年蘇哈托（Suharto）獨裁政權被推倒後，印尼雖然恢復民主體制，但權力卻一直掌握在蘇哈托時代的傳統權貴手中，可說是一種小圈子的遊戲。直至2014年，貧民區出身的時任雅加達市長佐科維多多（Joko Widodo）勝出選舉，才打破了這種小圈子，也反映出印尼人民打倒傳統政治精英群體的意志。

2019年再次勝選獲得五年任期的佐科維多多，長期給予人民關注民生的善人形象，到了執政近十年後的今天，民意支持度依然高企75％左右。大約兩年前，隨着2024年大選漸近，佐科維多多政府多位內閣官員更曾公開支持他「繼續連任」－－由於憲法限定總統只能做兩屆，更生出了修憲之論。不過，印尼民眾有過蘇哈托獨裁管治的歷史陰影，佐科維多多最終也叫停了其下屬的「吹捧」，決定退位讓賢。

圖為印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）2023年12月17日在東京出席東盟–日本友好合作50周年活動。（Pool via Reuters）

佐科維多多十年管治下，印尼的發展確實走上了一條讓人民愈來愈感到樂觀的道路。其任內，印尼大興土木修築道路、鐵路、水壩、港口等各式基建，不只有雅萬高鐵等大工程，也有各種着益全國超過1.7萬個島嶼的小工程，國家基建預算在十年內大增近2.5億。

同時，佐科維多多也利用了印尼在鎳礦業的天然優勢（至2022年，其產量佔全球近半），落實禁止鎳礦石出口的政策，以在此電池關鍵原料的產業中為國家爭取產業升級，成功吸引福特汽車、現代汽車、比亞迪等廠商到印尼投資。經冶煉的鎳鐵出口量在其任內就大增了數十倍。這種政策更逐漸推展到其他礦產之上，更成為了此刻三大總統候選人的基本政策共識。

在佐科維多多的基建和產業政策，配合經濟自由化的改革，印尼的外國直接投資去年達至470億美元的史上高位，比佐科維多多上任初年升近四成。印尼的經濟增長率在其任內也穩定維持在5％左右的水平，貿易經常帳維持平衡，外債比率只佔GDP四成左右，大大增加了人們對印尼經濟穩步向前的信心。

以獨立身份參選的前雅加達市長阿尼斯。（Reuters）

而且，在艱難的中美競爭格局之下，又有俄烏戰爭、加沙戰爭等全球政治不穩，佐科維多多也穩定地維持了既有的不結盟政策，同中、美、歐等全球權力中心都有良好關係；在區內的東盟層面，印尼則愈來愈有領頭國的形象。

執政成果如此，即使佐科維多多自己不能尋求連任，他也是全國首屈一指的「造王者」，基本上，他支持誰，誰就贏定了。

這一刻的「民主倒退」論正出於此。

（按：在佐科維多多第一、二屆任期內，已經出現過其他有關民主倒退的憂慮，例如其上任後被指利用檢察機關和反貪機關去對付反對派，最終迫得反對派支持其國會政黨使之獲得三分之二議席的多數；其後，佐科向來支持的反貪機構在2019年也經國會立法被削弱。）

2月12日，有印尼民眾上街抗議佐科維多多。（Reuters）

兒子「違憲」參選 圖建政治世家？

雖然佐科維多多理論上在這次選舉中維持中立，但他的屬意人選幾乎無庸置疑是他的「曾經政敵」國防部長普拉博沃。在三位候選人中，普拉博沃也是打正旗號繼承所有佐科維多多政策路線的候選人，當中包括其440億美元的遷都大計。這也是普拉博沃如今在民調上能以52％左右的水平遠超支持者各稍高於20％的其他兩位候選人的原因。

普拉博沃在2014和2019年的總統選舉中皆是佐科維多多的主要對手，其背景也頗為「複雜」。

普拉博沃本人曾是前獨裁者蘇哈托的女婿（後離婚），70年代中起曾是軍中特種部隊的指揮官，其揮下軍隊曾在印尼對東帝汶的侵略中犯下戰爭罪行和反人類罪行（按：根據東帝汶真相與和解委員會的調查而言，普拉博沃否認任何犯錯）。在1998年蘇哈托倒台之際，他更曾主使綁架23位政治活動者，如今其中13位依然失蹤（按：普拉博沃稱這是其軍人的責任，當時屬合法行動）。美國更因此對普拉博沃實施簽證禁令直至2020年。

佐科維多多同普拉博沃的兩次競逐都代表了傳統政精權貴同民主改革力量的對壘，兩次都由佐科維多多勝出。曾經出言批評民主制度是西方產物的普拉博沃兩次都質疑選舉結果，在2019年更曾因此引發導致造成多人死亡、數百人受傷的示威。

普拉博沃「賣可愛」的競選海報。（Reuters）

然而，同年稍後，佐科維多多卻按照以內閣職務收編反對黨派的傳統，任命普拉博沃為其國防部長，讓支持佐科的執政黨派得以控制超過八成國會議席。

除了普拉博沃的政治背景之外，更副手人選的身份更是「民主倒退」的爭議焦點。這位副總統候選人正是年僅36歲的佐科維多多之子吉卜蘭（Gibran Rakabuming Raka）。這樣的身份本身就足夠讓人懷疑佐科維多多是想建立政治家族，甚至是以「太上皇」的身份干預未來政事。

但更惹人非議的是，36歲的吉卜蘭其實尚未能滿足副總統最低年紀為40歲的憲法限制，但去年由佐科維多多的妹夫擔任首席法官的憲法法院卻重新解讀憲法，讓吉卜蘭得以充當普拉博沃的副手。作出判決不久，法院就以其在吉卜蘭一案嚴重違反操守而被革除首大法官職務，卻得留任憲法法院法官，而其判決依然有效。

佐科維多多之子吉卜蘭以副總統候選人身份同普拉博沃站台。（Reuters）

另一邊廂，佐科維多多年僅29歲的幼子凱桑（Kaesang Pangarep）也在2023年9月開始出席小黨印尼團結黨的主席一職。佐科維多多着意建立政治家族的意味就變得愈來愈重。

從西方的角度來看，家族政治與民主體制之間存在着一種直覺上的對立，但同一民主體制的現實呈現背後必然會受到不同文化背景的影響。東南亞以至南亞國家中，政治家族在民主過程中得到存續並不罕奇。以此作為「民主倒退」論的基礎其實並不合適。

然而，更值得留意的是，此刻憑藉佐科維多多「繼承人」地位幾乎篤定跑出的普拉博沃，未來是否真的會樂於活在佐科維多多的「樹蔭」下，還是會設法與佐科維多多作出區隔，甚至挑戰後者在人們眼中的「太上皇」地位。若然如此，印尼在佐科維多多治下的穩定恐怕將無以為繼。