俄羅斯2024年國情咨文三點重要訊號　普京謀局下一個六年

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）於2月29日在莫斯科向聯邦會議發表年度國情咨文。這是普京在總統位置上第19次發表年度國情咨文表示，其間，僅2017年和2022年沒有發表。這次國情咨文耗時超長，超過2個小時，可謂信息量巨大。輿論紛紛抓住一個點報道：普京表示，武裝干涉俄羅斯者將遭遇核武衝突。事實上於此，普京也不是第一次這麼說，並不意外。

重要的是，這是俄羅斯在歷史進程十字路口期間發表的一份極其重要的戰略宣言，它將對俄羅斯整個國家未來10年左右的外交、軍事、經濟產生重要的決定性影響。

就普京身份而言，他不僅作為現任總統，而且也作為即將到來的新一屆總統選舉（3月15日至17日）的4名候選人之一發表的講話。對此，普京本人也相當重視，據悉，2月26至28日在做國情咨文準備工作，並親自撰寫了演講稿。此前，其新聞發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就吹風，普京講話將提出未來6年的（俄羅斯）戰略任務，「本次國情咨文適用範圍是2030年，但很有可能提出更遠規劃、更廣泛前景。」普京自己也表示過，正在準備中的國情咨文含未來六年任務。可見，這次國情咨文，不僅僅是國家元首「向聯邦會議發表關於國家局勢、國家國內和外交政策主要方向的年度信息」，同時是普京的競選宣言，事實上，更似新任期施政演說。這也體現了普京對當選的高度自信。

2024年2月29日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）走上講台向國會發表年度講話。（Sputnik/Dmitry Astakhov/Pool）

這場國情咨文會議，向全世界傳達了三個明確訊號:

第一，正式宣告俄軍在特別軍事行動區佔據主動。俄軍「牢牢佔據主動，在一系列作戰方向上穩步進攻，繼續解放新的地區。」

事實上，站在今天回頭看，2023年10月7日，哈以戰爭開始，全世界關注度一下全部轉到以色列，更沒有想到哈以戰爭的外溢效應愈來愈大。然而，其實就是哈以戰爭開始的三天後，俄軍對烏克蘭重鎮阿瓦迪夫卡的打擊開始。煙幕彈是煙幕彈，主攻是主攻，普京的行動果敢的抓住了時間。俄軍潛伏五個月，沉寂五個月，似乎等的就是這樣一個煙幕彈。

大家沒有關注到烏克蘭，就是烏克蘭陷入被動局面的開始。由於美國人的錢去了以色列，烏克蘭後援沒有後援，輪換沒有輪換，疲憊的守軍一直在城內被俄軍車輪消耗。俄軍則愈戰愈勇，打出了多次奇襲，順利打的烏克蘭內部分裂，總司令撤職。結果美國人因為被以色列拖慢了節奏，對於烏克蘭的援助方案到如今一直沒有更新。到2023年底，實際上烏克蘭再沒有收到什麼錢。於是，烏軍再也沒有實力打出馬里烏波爾、巴赫穆特等像樣的防守作戰。2月14日俄軍開始總攻，打到2月16日，短短兩天結束戰鬥。

這就是俄羅斯，敢打，敢抓着國際上出現的機會果敢的出擊。這就是普京的統帥風格，戰略定力是有的，只需要一個時機，他就能拿回來東西。從車臣到格魯吉亞，從克里米亞半島到烏克蘭東部，普京的做法一向如此。

俄控克里米亞塞瓦斯托波爾市（Sevastopol）街頭的呼籲支持普京海報。（Reuters）

第二，俄羅斯反對霸權，對俄進行干預後果嚴重。

普京稱，俄羅斯戰略核力量處於完全戰備狀態。談及西方時，他稱西方想把俄羅斯拖入軍備競賽。對於西方有人稱「俄似乎計劃襲擊歐洲」，普京斥責說，「這是無稽之談」。他表示，「恐俄症」蒙蔽了西方，讓他們喪失理智，且西方在俄羅斯多民族人民的堅定立場和決心面前打錯了算盤。

普京警告，對俄聯邦事務進行干預的後果，將比以往任何時候更加悲慘。普京還警告，西方製造了可能發生核戰爭的「真實」風險，「俄羅斯的對手必須記住，俄羅斯擁有能夠打擊其領土上目標的武器。」

就當前俄烏衝突，普京表示，俄羅斯在特別軍事行動期間整體表現出韌性和穩定性。談及俄羅斯武器，普京提到，俄羅斯的最新武器系統已證明其優愈性和獨特性，「匕首」高超音速導彈不僅已經接裝，也在對烏特別軍事行動中得到高效應用；「薩爾馬特」導彈已供應給俄武裝部隊，俄方很快就會展示其威力；此外，新型武器的研發工作正在繼續，很快會有相關消息傳出。

戰略核力量是一個國家軍事實力的象徵，它的存在不僅僅是一種威懾，更是一種保障國家安全的重要手段。普京在國情咨文中提到的「完全戰備狀態」，意味着俄羅斯的核武器系統隨時準備應對可能的威脅。這包括了核潛艇、洲際彈道導彈、戰略轟炸機等多樣化的核打擊平台，它們構成了俄羅斯三位一體的核打擊能力。普京的這一聲明並非空穴來風。在當前的國際政治背景下，俄羅斯與西方國家的關係緊張，尤其是與美國和北約的對峙。美國及其盟友在東歐地區的軍事活動，以及對烏克蘭的支持，都被視為對俄羅斯安全的潛在威脅。在這樣的背景下，俄羅斯強調其戰略核力量的戰備狀態，可以看作是一種對外部壓力的回應。

普京還提及美國，稱美國及其附庸的行為導致歐洲安全體系瓦解，這「給所有人帶來危險」。他斥責說，美國一邊試圖讓俄方在戰場上遭到「戰略失敗」，一邊稱準備與俄方討論戰略安全問題，這是「虛偽」行為。

2024年2月29日，俄羅斯莫斯科，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）走上講台向國會發表年度講話。（Reuters）

第三，西方沒有打敗俄羅斯，俄羅斯未來將獲得持續發展。

在這份國情咨文中，普京披露了眾多數據，對俄烏戰爭爆發後西方制裁給出了有力的回擊。2023年俄羅斯經濟增速不僅快於全球，也超過七國集團；按購買力平價計算，俄羅斯是歐洲國內生產總值規模最大的經濟體，也是世界第五大經濟體；俄經濟正變得更具複合型、技術型和非資源型；俄羅斯是全球小麥市場的領袖，也是世界二十大食品供應國之一；2023年， 在俄投資在9個月內增長26.6%，而本來的計劃是15.1%⋯⋯

早前在《俄烏戰爭2周年｜俄羅斯愈打愈富3.5%增長羨煞歐洲》中就曾指出過，普京之前在俄羅斯經濟工作會議上表示，2023年俄國內生產總值（GDP）同比增長3.6%，2023年俄經濟增長3.6%，該值高於烏克蘭戰爭之前。這個經濟增速也是高於法國、德國的，恐怕是要躍升為歐洲第一的。通俗的話來說，兩年來俄羅斯愈打愈富。而且藉助戰爭，普京解決了俄羅斯的很多結構性、深層次問題。

為什麼，一邊受着西方國家高壓制裁，然而俄羅斯這兩年愈打愈富？普京除了通過俄烏戰爭盤活了俄羅斯經濟兩大支柱——軍工和能源，而且還借美歐之手肅清了國內寡頭，解決了長期困擾俄羅斯的結構性和深層次問題。

在今次的這場國情咨文中，普京又一次明確表示了俄羅斯的國家戰略目標，就是要實現俄羅斯的獨立自主和強大。