特朗普再獲總統候選人提名：演活了「政治生存」的藝術

特朗普（Donald Trump）的「政治訃聞」已經被寫了很多次。他在「超級星期二」共和黨初選中的出色表現標誌著他又一次超越了那些將他排除在外的人。



作者：悉尼大學美國研究中心研究主任Jared Mondschein



儘管特朗普尚未正式獲得2024年總統競選的共和黨提名，但他在「超級星期二」初選中幾乎橫掃對手，這表明他最後一位共和黨挑戰者黑利（Nikki Haley）已經沒有進一步的選舉途徑。

自特朗普2015年首次競選總統以來，有很多可能結束他政治生涯的時刻，包括：

●2016年發行的《Access Hollywood》錄影帶中他似乎吹噓性侵女性

●2015年他對戰爭英雄麥凱恩（John McCain）以及陣亡美國士兵和殘疾退伍軍人家屬的敵意

●他在2017年夏洛茨維爾（Charlottesville）「團結右翼」集會後發表的言論，當時他表示一群白人至上主義者中有「非常優秀的人」

●2019年，他因濫用權力和妨礙國會而首次被彈劾

●他對新冠疫情的處理方式，在任期間導致40萬美國人死亡

●他在2020年選舉中輸給了拜登，最引人注目的是，他被指控煽動1月6日國會山莊叛亂，並遭到第二次彈劾。

後者尤其突出，因為許多觀察家認為特朗普的政治生涯在2021年1月6日之後就結束了。對於共和黨精英來說尤其如此，他們可能在特朗普任職期間公開讚揚特朗普，但私下卻渴望他離開公眾視野。

即使是上世紀最精明的國會領導人之一、參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell），也無法預見特朗普將在近十年的時間裏對共和黨保持鐵定的掌控。

事實上，麥康奈爾和其他共和黨人在2021年動亂後痛斥了特朗普，但最終決定在1月6日針對特朗普行為的第二次彈劾審判中不投票給他定罪。原因是：他們認為特朗普脫離政壇已成定局。

共和黨人似乎得出的結論是，對他定罪的投票不僅是多餘的，因為人們從未指望特朗普會重新崛起，而且還會對他們自己的政治生涯造成不必要的傷害。

CBS指，拜登與特朗普在「超級星期二」後雙雙篤定獲提名，將會是美國逾百年來首個大選由現任總統與前總統之爭。

為何特朗普再次贏得共和黨提名

特朗普於2021年離開白宮並卸任，這給他的批評者帶來了另一個為他的政治前景倉促舉行最後儀式的機會。

例如，他在2022年中期選舉中支持的許多共和黨候選人表現不佳，促成了共和黨近代史上最糟糕的中期表現之一。

這導致許多共和黨和保守派精英得出結論，無論對特朗普有任何道德上的反對，他都是一個應該被拋棄的選舉失敗者。

許多保守派人士將佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）視為前總統的繼承人。其他人則希望南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）或前聯合國大使兼州長黑利成為共和黨的下一任代表。

特朗普不同於美國現代歷史上的任何其他政治家。他對共和黨選民的政治韌性表明，該國正處於黨派結盟的歷史性變化之中。

但最終這些潛在的繼任者中沒有一個能夠獲得接近前總統的支持。黑利在超級星期二的平淡表現就是這一點的更明顯的證據。

值得注意的是，幾乎所有特朗普在2024年的共和黨競爭對手都曾一度熱烈支持他，譴責針對他的刑事起訴，甚至承諾無論他是否被定罪，都會支持他2024年的競選活動。

因此，毫不奇怪的是，儘管特朗普在短期內遭到反對——例如黑利越來越直接地攻擊他的精神敏銳度，以及她對是否仍然支持他的態度發生轉變——但他在共和黨人中的支持度從未嚴重動搖過。

很少共和黨領袖願意公開批評他——而且事後又不會收回批評。

事實上，自特朗普2016年當選以來一直到今天，他在共和黨人中的總體支持率很少低於74%，儘管——或許是因為——他目前面臨91項單獨的刑事指控。

美國大選2024：共和黨總統參選人、美國前總統特朗普的支持者出席在美國佛州棕櫚港舉行集會，並揮舞旗幟。（Reuters）

特朗普的觀點基本上保持不變

儘管特朗普的政綱和立場在三屆總統競選過程中可能發生了變化，但這位候選人本人幾乎沒有什麼變化。令他的批評者懊惱，也讓他的支持者高興的是，他在白宮的時光並沒有改變他。

他離開白宮後的時間似乎也沒改變他或公眾對他的看法。

特朗普的反對者認為，那些毀掉傳統政客政治生涯的醜聞也會毀掉特朗普。相反，這些醜聞在許多方面只會讓特朗普的支持者更加膽大妄為。他著名的「疑犯大頭照」被其支持者（作為他們認為是政治化司法系統的證據）和其批評者（作為他們認為特朗普犯罪行為的證據）公開展示。

圖為美國共和黨總統參選人、美國前總統特朗普2024年3月9日出席在喬治亞州羅馬（Rome）Forum River Center舉行的競選集會並發言。（Reuters）

特朗普不同於美國現代歷史上的任何其他政治家。他對共和黨選民的政治韌性表明，該國正處於黨派結盟的歷史性變化之中。列根式的低稅收和有利於商業的政策將不再對共和黨政客起作用。

事實上，我們並不清楚，就連政策本身也是他的支持者想要的，就像他們想要一個能夠認同的鬥士一樣。「超級星期二」的結果顯示，黑利並不是大多數共和黨人心目中的那個人。

然而，儘管特朗普的支持者仍然非常忠誠，但拜登競選團隊希望這位兩極分化的前總統進一步激活多元化的「決不特朗普」（Never Trumpers）聯盟。

拜登有一句名言：「不要將我與全能者進行比較，而將我與另類進行比較」。拜登現在希望2024年總統選舉的替代者是一位能夠激發「絕不特朗普支持者」基礎的人，這個基礎足夠大，足以在搖擺州以幾千票的優勢扭轉局面。黑利今天的落敗增加了這種可能性。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。