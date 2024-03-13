王新興牛頭角泰峯加推168伙　折實均價15547元　周日盡推336伙

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯今日（13日）加推第2號價單共有168伙，當中折實入場為399萬元起，折實平均呎價為15,547元。另落實本周日（17日）首輪推售價單336伙，另招標12伙。



據市場消息指，截至下午6時30分，項目已收逾4,500票，以首輪推售價單336伙計算，超額認購近12.4倍。



第2號價單涉及168伙，戶型涵蓋開放式至兩房，當中18個開放式單位、38個一房單位、112個兩房單位，實用面積由287平方呎至554平方呎，價單定價由518.2萬元至1,166.3萬元，價單呎價由16,882元至22,589元，扣除最高折扣23%，折實售價由約399萬至約898萬元，折實呎價由12,997至17,394元。

參考首張價單涉及168伙，折實平均呎價為14,808元，即較第2號價單折實平均呎價15,547元，高近5%。

左起：王新興集團董事總經理王惠貞、 Vertical Journey Ltd (新世界發展有限公司附屬子公司) 總監黃浩賢

周日賣336伙 入場費372.7萬元

另外，落實本周日（17日）首輪推售336伙，定價由484.1萬元至1166.3萬元，呎價由16,856 元至22,589元，扣除最高折扣 23%，折實售價由約372.7萬至約898萬元，折實呎價由12,979 至17,394元。

當中入場單位為2A座6樓E室，屬開放式間隔，實用面積278平方呎，以最高折扣23%計，折實價372.7萬元。另以招標形式發售10個三房及2個兩房單位。