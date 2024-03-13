會地SEASONS PLACE示位採四季元素　特色屏風間隔增空間感｜直撃

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE今日（13日）亦開放四個示範單位，分別為一伙一房無經改動單位、一伙兩房經改動及無經改動單位，以及一伙三房無經改動單位予傳媒參觀。



↓↓兩房經改動第3A座38樓C室示範單位↓↓

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特色屏風作間隔 擴大室內空間

當中兩房經改動單位以第3A座38樓C單位為藍本，實用面積為453平方呎，連22平方呎露台。單位以「SEASONS」為設計概念，取自「春」、「夏」、「秋」、「冬」四大天然元素。客、飯廳、書房及主人房選用木地板鋪砌，客廳及開放式廚房採用綠色大理石牆身。

值得留意的是，主人睡房及睡房間隔經過改動，以特色屏風作間隔牆身，擴大室內空間以達到半開放式間隔的效果。主人睡房用以木色為主調，配以星夜牆紙。

↓↓兩房無改動第3A座38樓C室示範單位↓↓

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廳房可望同一方向 設獨立梗廚

另無經改動三房示範單位以第3B座38樓A單位為藍本，實用面積為665平方呎。單位不設玄關，客飯廳方正實用並外接露台。同時三間睡房及客飯廳望同一方向，其中主人睡房方正實用，擺放大床後可三邊落床。另設有獨立梗廚，不過浴室無窗，屬黑廁設計。

至於無經改動一房示範單位以第3A座38樓F室示範單位為藍本，實用面積為323平方呎。客飯廳外接露台，與睡房望同一方向，開放式廚房設計，浴室無窗屬黑廁。

↓↓三房無改動第3B座38樓A室示範單位↓↓

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↓↓一房無改動第3A座38樓F室示範單位↓↓

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第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。

翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。