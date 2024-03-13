利奧坊．首隅公佈樓書　全盤涉234伙、最細214呎　擬周末開價

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅，今日（13日）上載樓書涉及234伙。戶型涵蓋一至三房間隔，預計關鍵日期為2025年6月10日。



恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝指，項目最快本周末開價，首批料推出總數的兩成，如有需要會考慮加推，項目將於復活節前後周末開售。至於示範單位將會周末公開予公眾參觀。



最細一伙214呎 屬平台特色戶

項目標準樓層一梯11伙，設有兩部升降機。當中最細單位為5樓E室，實用面積214平方呎，屬一房間隔，外連57平方呎平台。最大單位為29樓A室，實用面積544平方呎，屬三房套間隔，連312平方呎平台，以及394平方呎天台。不過單位未有內置樓梯，意味住戶需使用公共樓梯上落，而單位平台亦分布於主人房及客飯廳區外。

戶型涵蓋一至三房間隔

當中一房標準單位設164伙佔約70%，實用面積由252至322平方呎；兩房標準單位設56伙佔約24%，實用面積則為322至353平方呎；另設14伙特色戶佔約6%。

當中其中平台特色戶佔11伙，實用面積為214至322平方呎，連57至157平方呎平台、天際特色戶佔3伙，實用面積為282至544平方呎，連36至312平方呎平台，及181至426平方呎天台。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝（左）

兩房單位間隔實用 中間未設走廊

當中，兩房無改動單位以22樓D室作藍本，實用面積353平方呎，間隔實用未設有走廊。另客飯廳長型設計，外接22平方呎的露台及16平方呎工作平台。

單位以開放式廚房設計，兩間睡房皆以方型設計望同一景觀，同時設大型窗戶以增加採光。值得留意的是，單位洗手間同樣以玻璃趟門分隔玄關與洗水間空間。

↓↓利奧坊．首隅22樓D室示範單位↓↓

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一房廳區設落地玻璃增加採光

另外，一房無改動單位以22樓A室作藍本，實用面積285平方呎。客飯廳長型設計，外接露台及工作平台，當中廳區設有落地玻璃可增加採光。

至於睡房以方型設計，設有「L」型窗戶，外望東面，房間內設有窗的套廁，與客飯廳望同一景觀。而廚房則開放式設計，設於大門旁。

↓↓利奧坊．首隅22樓A室示範單位↓↓