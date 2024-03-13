洪水橋滙都I 加推63伙　入場費351萬　另周六再賣147伙

泛海國際（0129）旗下洪水橋洪安里1號新盤滙都（high park）第一期滙都I 加推63伙，折實平均呎價約11,888元，當中入場費350.72萬元起。另落實周六發售147伙，當中包括50個一房、93個兩房及4個三房單位。



該批63伙單位實用面積284至450平方呎，價單定價410.2萬至698.7萬元，以最高14.5%折扣計，折實售價350.72萬至597.38萬元，折實呎價11,233至14,501元。

新價單折實入場350.72萬元

當中入場單位是3座2樓B11室，實用面積302平方呎，折實售價350.72萬元，呎價11,613元。另呎價最低單位為第3座3樓B11室，實用面積340平方呎，折實售價381.92萬元，折實呎價11,233元。

參考對上一張3號價單涉及63伙單位，折實平均呎價11,797元，即較是次新價單高0.8%。