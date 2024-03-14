康城SEASONS PLACE首批130伙　均價14188元、平過牛頭角新盤4%

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，今日（14日）公布首張價單涉及130伙，折實平均呎價14,188元。是次SEASONS PLACE的首批折實平均呎價14,188元，較王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯首批168伙，折實平均呎價14,808元，更低出約4.2%。



SEASONS PLACE首批均價平過泰峯4%

日出康城12A期SEASONS PLACE首批130伙，戶型涵蓋一至三房，實用面積至323至625平方呎，以最高折扣12%計，折實售價由447.2萬至979.3萬元，折實呎價由13,576至14,757元。以市值計，整批單位8.84億元。當中有折實售價有30%單位低過500萬元、有約96%低過700萬元。

一房入場費447萬、呎價1.38萬

首批入場單位為第3A座9樓F室，實用面積323平方呎，一房連開放式廚房，價單定價508.1萬元，呎價15,731元，以最高折扣12%計，折實售價447.2萬元，折實呎價13,845元。

康城11期凱柏峰III去年首批130伙 折實均價16938元

至於日出康城11期凱柏峰III 於去年8月推出首張價單130伙，折實平均呎價16,938元，折實入場496.74萬元起，屬開放式間隔；將軍澳海茵莊園於2021年10月推出首張價單312伙，折實平均呎價20,921元，折實入場388.8萬元起，屬開放式間隔；日出康城第10期LP10 於2021年1月推出首張價單170伙，折實平均呎價15,888元，折實入場699萬元起，屬兩房間隔

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。

翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。

↓↓兩房經改動第3A座38樓C室示範單位↓↓