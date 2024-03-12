會地康城SEASONS PLACE上樓書　最細平台戶282呎　擬周內開價

撰文：柳英傑 黃祐樺
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會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE今日（12日）上載樓書，項目提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，項目於上周命名後獲得逾1,000名代理及準買家查詢，故加快推盤步伐。

他續指，最快明日開放示位予傳媒參觀，設有四個示範單位涵蓋一至三房間隔。同時計劃周內開價料首張價單涉及130伙，主打一房至兩房。另外集團撤辣後共沽100伙，套現17億元，而春園街項目亦於第二季推出。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀。

最細一伙282平方呎　屬平台特色單位

項目以兩座大廈組成，分別3A及3B座，共提供650伙，標準樓層一梯6至7伙，兩座各設有三部升降機。

當中最細單位為3B座8樓E室，實用面積282平方呎，屬一房間隔，外連255平方呎的梯形平台。另外而最大單位為3B座9至66樓A室，實用面積665平方呎，屬三房套間隔。另外，值得留意的是3B座66樓A室，屬頂層特色單位，屬三房套間隔，實用面積665平方呎，連505平方呎天台，不過單位未有內置樓梯，即意味住戶需使用公共樓梯上落。

提供650伙單位　戶型涵蓋一房至三房

項目一房連開放式廚房佔240伙，實用面積由322至338平方呎；兩房連開放式廚房佔288伙，實用面積由437至453平方呎；兩房佔49實用面積約495平方呎；三房套佔48實用面積約665平方呎。

另外亦設有12伙平台特色戶， 實用面積由282至627平方呎，以及13伙頂層特色戶， 實用面積由322至665平方呎。

標準樓層一梯6至7伙，兩座各設有三部升降機。

第一期12A提供650伙　主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。

翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。

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