啟德跑道區澐璟單日沽8伙　吸金近3.1億　四房逾8000萬沽

啟德跑道區錄多宗大額成交。由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟昨日連沽8伙，吸金額近3.1億元。項目推出至今累售118伙，套現逾58.2億元。



最新成交單位包括1座21樓B室，實用面積為1,870平方呎，屬四房兩套連私人電梯大堂間隔，剛獲買家以8,012.95萬元成交，呎價42,850元。另外8座21樓A室，實用面積為1,523平方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，剛獲買家以5,310.5萬元成交，呎價34,869元。

另外，兩宗成交位於6座35樓A室及6座35樓B室，實用面積分別為950平方呎及781平方呎，開則同屬三房一套，當中B室配有儲物房，分別獲買家以3,472.6萬元及2,773.3萬元成交，呎價分別約36,554元及約35,510元。

此外，6座31樓B室及6座31樓C室，實用面積分別為781平方呎及903平方呎，單位間隔同為三房一套連儲物房開則，分別以2,608.54萬元及2,988.93萬元成交，呎價為33,400元及33,100元。

而另一成交單位為6座10樓A室，實用面積為948平方呎，單位為三房一套間隔，則以3,119.45萬元成交，呎價約32,906元。至於6座30樓B室，實用面積為781平方呎，以三房一套連儲物房開則，剛以逾2,708萬元成交，呎價約34,674元。