內地買家9000萬購薄扶林碧麗軒兩伙　晉環錄大手客「一客三食」

一手市場轉活，市場不乏成交。當中華懋旗下現樓盤薄扶林碧麗軒，單日以招標形式售出兩伙，吸金逾9,000萬元，四日內已連錄3宗大額成交，合共套現逾1.4億元。



上述成交兩伙單位由同一組內地買家買入，均為複式連花園戶型，當中單位5屬三房三套間隔，實用面積1,818平方呎，成交價5,220萬元，呎價28,713元，客飯廳外連約145平方呎私人花園。另外單位6為三房套間隔，實用面積為1,545平方呎，成交價3,800萬元，呎價24,595元。

華懋旗下現樓盤薄扶林碧麗軒。

晉環大手客「一客三食」 擲逾2242萬元入市

路勁（1098）夥平保（2318）等發展的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，再錄大手客「一客三食」，以逾2,242萬元購入兩伙開放式及一房，涉及為2B座25樓、16樓D室，以及25樓B室，實用面積為294平方呎至368平方呎，成交價由646.2萬元至919.5萬元。總計晉環累沽逾679伙，套現逾142億元。

星凱 ‧ 堤岸周日價單賣32伙 入場費627.1萬

中洲置業旗下火炭大型新盤星凱 ‧ 堤岸昨日亦沽1伙，涉及為2座45樓G室，實用面積583平方呎，屬兩房連工作間設計，以1,010.4萬沽出，呎價17,331元。項目3月暫沽166伙，銷售額逾18億元。

同時於周日以價單形式公開發售32伙，折實入場費627.1萬元起，大手買家將優先揀樓。另外亦首度推出17個特色單位，包括4個複式連天台單位及11個連天台單位，於周日起招標發售。