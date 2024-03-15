長實黃竹坑BLUE COAST下周上載樓書　夥中原於內地設路演吸客

長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑站港島南岸第3期BLUE COAST 3B期，今日（15日）公布最新消息，項目下周上載樓書。發展商表示，由於市場三房稀少，預計900平方呎以上三房將受國內專才歡迎。



發展商續指，目前亦已接獲逾500個查詢，客源分布則逾7成為香港人，內地客盯則佔3成。 另為配合銷售，項目亦夥中原地產特為在中原內地城市據點設置路演吸客。

設有2座大樓 主打三房單位

項目3B期設有2座大樓，分別為1A、1B座及2A、2B座，共提供642伙單位。戶型涵蓋兩房至四房，當中兩房佔50伙，面積452至454平方呎，兩房一套佔60伙，面積538平方呎，三房佔474伙，面積728至1,006平方呎，而四房戶佔58伙，面積1,226至1,267平方呎。