周末新盤錄396宗　按周升逾三成　王新興新盤泰峯沽257伙佔65%

周末再有大型新盤銷售 ，過去周末（16日、17日）新盤市場錄396宗成交，較上周的301宗上升31.6%。當中王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯昨日首輪銷售，以價單形式發售336伙，項目即日沽出257伙或逾76%。總計佔周末新盤約65%。



星凱 ‧ 堤岸2519.2萬招標沽連天台特色戶

另外，中洲置業旗下火炭大型新盤星凱 ‧ 堤岸昨日亦展開新一輪銷售再沽13伙，套現逾1.5億元。 其中公開發售時段沽12伙，成交價496.2萬至1,982.8萬元，套現逾1.25億元。

另亦招標形式沽一伙天際特色單位，涉及1座49樓C室，實用面積1,072平方呎，內置獨立樓梯至756平方呎天台，另設122平方呎平台，成交價2,519.2萬元，實用呎價23,500元。

維港1號沽9伙吸金1.28億 維港滙2880萬沽三房

由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號周末亦沽9伙，吸金1.28億元。單位實用面積由338至765平方呎，由一房至三房間隔，成交價由696.1萬元至1,886萬元，呎價由20,285元至24,654元。當中，最貴一伙為1A座29樓G單位，實用面積765平方呎，屬三房套連工人套間隔，以1,886萬沽出，呎價24,654元。

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列周末亦沽11伙，吸金逾1.87億元。當中最貴一伙為維港滙III 第1A座15樓A室，實用面積977平方呎，屬三房間隔，以2,880萬元沽出，呎價29,477元。

啟德跑道區澐璟單日沽3伙 吸金逾8400萬

市場亦不乏豪宅成交，其中由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟周六亦沽3伙，成交金額逾8,400萬元。其中兩伙為6座三房套連儲物房間隔，分別為32樓B室及32樓C室，實用面積為781平方呎及903平方呎，各以2,646萬元及3,009.7萬元成交。

另一伙為5座22樓A室，實用面積為903平方呎，同屬三房套連儲物房，以2,745.12萬元沽出，呎價30,400元。