大角咀利奧坊‧首隅加推25伙　周五首輪推售68伙　入場單位437萬起

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊‧首隅，昨日（18日）加推全新價單2號，共涉25伙，同時上載首份銷售安排，於本周五（22日）推出68伙發售。



2號價單提供25伙單位，戶型涵蓋17伙一房戶及8伙兩房戶，實用面積由252至353平方呎，價單定價由514萬至724.7萬元，價單呎價由18,897元至22,267元，折實售價由4,72.8萬元至666.72萬元，折實呎價由17,385元至20,486元。2號價單定價總值近1.5億元，折實總值近1.4億元。

周五共推68伙

同日上載首個銷售安排，推出68伙於周五發售，當中包括22伙兩房單位及46伙一房單位，實用面積由252至353平方呎，價單訂價由475.4萬至 797.1萬元，價單呎價由18,510至23,463元，折實售價437.36萬至733.33萬元，折實呎價17,029至21,586元。

周五推售的68伙定價總值逾4億元，折實總值約3.8億元，首輪銷售將於本周四下午7時截止登記。