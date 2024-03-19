牛頭角泰峯加推132伙、最平382萬　周五次輪發售、同步招標50伙

王新興集團旗下牛頭角新盤泰峯在周日（17日）首輪銷售發售336伙，即日沽255伙，套現逾17億元。發展商最新加推132伙 ，加推單位折實售價約381.6萬元起，最低折實呎價由約13,800元起，並將於3月22日本周五公開發售，同時亦推出50個單位於本周五起以招標形式發售。



王新興集團董事總經理王惠貞表示，泰峯首輪以價單形式公開發售共336個單位，市場反應非常熾熱，項目單日沽出255伙，共套現逾17億元，成交單位佔可售單位近76%，買家當中以用家為主，當中亦有部分買家選購2伙單位；而項目推出之12個招標單位，亦已於昨日下午截標。

左起王新興集團董事總經理王惠貞、Vertical Journey Ltd (新世界發展有限公司附屬子公司) 總監黃浩賢。

王新興集團銷售總監陳芷湄表示，泰峯3號價單共有132伙，包括18個開放式單位、38個1房單位、57個2房連開放式廚房單位，以及19個2房梗廚單位，實用面積由273平方呎至508平方呎，價單定價由495.6萬至1,050.7萬元，價單呎價由17,921至22,143元。

她指出，項目已獲多家銀行包括匯豐銀行、中國銀行(香港)、恒生銀行、東亞銀行以及交通銀行承造按揭，當中包括90天「即供」按揭計劃。而此次銷售安排發展商亦繼續提供4種付款方法，扣除最高折扣23%，第3號價單折實售價由約381.6萬至約809萬元，折實呎價由13,800至17,049元。

Vertical Journey Ltd (新世界發展有限公司附屬子公司) 總監黃浩賢表示，政府全面撤辣後市場氣氛向好，泰峯以市價開價更吸引買家入市，錄得撤辣後單日沽出255伙的佳績，售出單位佔整個項目逾3成。