荃灣海濱花園三房455萬沽　持貨三年半貶值逾20%

樓市撤辣後，二手交投量明顯增加，荃灣區本月交投重上逾百宗水平，暫錄約160宗成交。不過區內二手屋苑依然錄得大蝕讓個案，海濱花園一伙3房戶以455萬元沽出，原業主持貨3年半，貶值逾兩成。



中原地產分行副分區營業經理李建華表示，撤辣後樓市持續回暖，加上憧憬減息，買家紛紛加快入市步伐。荃灣區本月交投重上逾百宗水平，暫錄約160宗買賣成交，上月全月只有約60宗成交，市況明顯回暖。

李建華表示，最新成交個案為海濱花園6座低層F室成交，實用面積497平方呎，三房間隔，開價530萬元，減價75萬元或14%，以455萬元沽出，呎價9,155元。

李建華指，買家為外區上車客，睇樓一星期，眼見成交暢旺，放盤選擇陸續減少，見上址裝修合用，價錢合預算，屋苑位置亦方便上班，即加快決定買入上址。原業主於2020年10月以586萬元買入單位，持貨3年半，賬面蝕131萬元，單位貶值約22%