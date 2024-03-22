啟德跑道區連環沽貨　澐璟沽5伙吸金逾2.1億　天瀧4688萬沽四房

啟德跑道區錄多宗大額成交。由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟單日沽出5伙，總成交金額逾2.1億元。總計項目開售至今累售144伙，套現逾68.8億元。



其中再有買家「一客兩食」涉資8,942.58萬元，買入5座25樓A室及26樓A室，作價5,961.34萬元；5座26樓A室以3,180.1萬元成交，呎價為35,217元；而5座25樓A室以2,781.24萬元成交，呎價為30,800元。

另外成交單位為1座3樓A室，實用面積為2,088平方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，獲買家以9,427.4萬元成交，呎價逾 45,150元；另5座27樓及29樓A室，各以2,946.5萬元及2,862.5萬元沽出，呎價逾32,630元及近31,700元。

維港1號單日沽三伙 天瀧4688萬沽四房

由中海外（0688）發展、已屆現樓的啟德跑道區維港1號自撤辣至今售出202伙，吸金約26.69億元。項目昨日沽出3伙，實用面積338至426平方呎，成交價702.8萬至903.5萬元，呎價20,793至21,601元。項目開售至今累售902伙，套現逾109.4億元。

恒地（0012）、中國海外（0688）、華懋、帝國集團、新世界（0017）及會德豐地產合作的啟德天瀧昨日以招標形式售出第8座16樓B室，屬四房間隔，實用面積1,298平方呎，成交價4,688萬元，成交呎價為36,117元。項目開售至今累售37伙，套現近17億元。