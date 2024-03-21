牛頭角泰峯明次輪開賣132伙 截收6700票、超額認購49倍
撰文：李明珠
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由王新興集團發展牛頭角泰峯今日（21日）下午一時截止接受認購登記，最終共錄得6,700張入票登記，以明日次輪發售132伙計，超額認購約49倍。項目另外於本周五起招標發售50伙。
王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目連同招標及價單發售單位，目前累售259伙，套現約17.6億元。
明日將以價單形式推售次輪132伙單位，當中包括18個開放式單位、38個1房單位、57個2房連開放式廚房單位，以及19個2房梗廚單位，實用面積由273平方呎至508平方呎 ，價單定價由495.6萬元至1,050.7萬元，價單呎價由17,921元至22,143元。扣除最高折扣23%，折實售價由約381.6萬至約809萬元，折實呎價由 13,800至17,049元。
項目另外於本週五起以招標形式發售50伙單位。
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