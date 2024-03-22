投資客460萬承接德福花園兩房　屬五屍命案同座　平市價逾一成

市場有另類物業成交，九龍灣德福花園一伙兩房單位最新以460萬元沽出，呎價8,534元，較市價低逾1成。據悉，單位位處屋苑著名的五屍命案事故單位同座。



美聯物業首席高級營業經理徐廣森表示，該單位為德福花園C座極低層6室，實用面積約539平方呎，屬兩房間隔，座向東南，望內園景。原業主半年前叫價530萬元放售，其後獲區外投資客洽詢，經雙方議價後，最新以460萬元易手，折合呎價約8,534元。

代理表示，由於是次單位位處極低層，加上屬事故單位同座，所以價格較市價平。若為其他座數的同類型單位至少需要500萬元左右。而屋苑近期平均成交呎價約9,936元，即是次成交呎價較近期市價再低約14%。

九龍灣德福花園。（資料圖片）

事故單位全座平5%至10%

翻查資料，事故為轟動一時的「五屍命案」，該宗謀殺案於1998年發生，有5名女性因飲用混合礦泉水及山埃的符水，集體於單位内毒發身亡。受案件影響，事故同層的單位均不獲銀行承造按揭，而事故同座的單位亦較其他座數平5%至10%。

原業主於2004年11月以121.6萬元購入單位，持貨20年帳賺338.4萬元，單位升值約2.8倍。