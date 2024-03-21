康城SEASONS PLACE周六首輪賣368伙　暫收1.05萬票、超額逾27倍

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，將於周六（23日）首輪開賣368伙，該盤暫收約10,500個認購登記，超額逾27倍，為今年新盤票王。



會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，自周末過後，外區客入票數字急增，包括不少港島客認為項目規模及配套完善，呎價比港島樓盤相宜，「同一價錢，可以住大一些」，性價比及投資價值很高；亦包括不少新界客認為是鐵路上蓋難得機會，決定入票。令外區客與本區客的比例由6比4，攀升至5比5。

他續指，隨項目成為市場焦點，吸引不少銀行主動聯絡，為準買家介紹按揭優惠，預計首輪銷售當日將有逾100銀行同業到來推介。此外，隨聯儲局公布維持利率不變及預測今年有望減息3次達共0.75厘，有望展開減息周期，勢將利好項目銷售及樓市發展。

周六首輪賣368伙 入場費447.2萬起

項目首輪銷售定於周六發售368伙單位，市值26.5億元，佔項目12A期可供發售單位逾5成半。該批單位將以價單形式開售，並設大手組，戶型涵蓋一房至三房間隔，115伙一房單位，173伙兩房連開放式廚房單位，45伙兩房連梗廚單位，35伙三房套單位，實用面積由323平方呎至665平方呎，

至於該批折實平均呎價為14,604元，折實售價447.2萬元起。入場單位為第3A座9樓F室，實用面積323平方呎，一房連開放式廚房，價單定價508.1萬元，以最高折扣12%計，折實售價447.2萬元。

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。