利奧坊．首隅首輪開賣68伙　暫沽出31伙　大手客最多買3伙

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅，於今日（22日）展開首輪銷售68伙，項目截收約750票，超額認購約10倍。



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2100 : 暫沽31伙、大手客最多買3伙

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，截至今日8時半，速獲認購31伙，當中包括兩個大手買家，分別認購兩伙及三伙單位。獲認購單位當中包括17伙一房及14伙兩房。首輪反應理想，項目客源用家及投資約各半。買家以年輕人及年輕家庭客為主，不少為首置上車族。

1846 : 據市場消息指，項目暫沽出17伙。

1756 : 美聯布少明指有大手客擬1600萬購兩伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，「利奧坊．首隅」定價具吸引力，並不乏大手客，擬斥1,600萬購2伙，預計可享3厘租務回報，另項目亦吸引不少內地客，佔比約4成。

布少明表示，客人方面以九龍區為主，佔約7成，其次是新界客戶，佔約2成水平，港島客戶佔1成。預計兩房單位最受歡迎，據有大手客計劃斥資約1,600萬元購入2間兩房單位，分別用作投資及自住。由於項目位處市區核心地帶，地理位置優越，租務潛力佳，估計總銷情不俗。相信項目受到不少用家追捧，佔比達7成；同時亦吸引約3成投資客捧場。他預計，項目落成後呎租約65元，租金回報率料3厘水平。

美聯物業住宅部行政總裁布少明。

1710 : 中原劉瑛琳指7成買家為用家

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，利奧坊‧首隅今日進行首輪銷售，涉及68伙，定價有折讓，加上以中小型單位為主，入場銀碼細，成功吸引年輕買家及專才客認購。該公司買家客源遍佈港九新界，九龍區客戶佔約6成。買家又以用家為主，佔逾7成，餘下約3成為投資收租客，全因項目預計呎租可逾60元，回報料可達3厘。

本月一手新盤百花齊放，交投亦持續暢旺，本月至今暫錄逾2,800宗一手成交，料全月有機會突破5,000宗，創1998年11月後按月新高。

中原地產九龍董事劉瑛琳。

1600 : 據現場消息，有數十組準買家及代理排隊進入設於尖沙咀美麗華廣場1期售樓廠登記及揀樓。

首輪發售68伙 折實入場437.36萬

首輪發售的68伙，當中包括22伙兩房單位及46伙一房單位，實用面積由252至353平方呎，價單訂價由475.4萬至 797.1萬元，價單呎價由18,510至23,463元，折實售價437.36萬至733.33萬元，折實呎價17,029至21,586元。