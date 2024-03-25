周末新盤504宗按周大升27%　本月24日一手累沽3600宗、創11年新高

撤辣後新盤一手新盤銷情暢旺，暫計本月過去24日錄逾3,600宗一手成交，創一手例後近11年新高。過去周末（23日、24日）再有大型新盤銷售 ，兩日錄504宗成交，較上周的396宗上升27.3%。其中，日出康城SEASONS PLACE即日沽出368伙，佔周末成交量約73%。



SEASONS PLACE即日沽清368伙 套現23.6億

其中，會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，周六首輪賣368伙，即日全數沽清，套現約23.6億元。其中有兩組大手客各買入6伙單位，分別為買入5伙兩房及1伙三房套，涉資4,788萬元；另一組買入5伙兩房及1伙一房，涉資3,899萬元。

另外有兩組大手客各買入4伙單位，分別為買入2伙一房 、 1伙三房套及1伙兩房，涉資2,756萬元；第二組買入4伙一房，涉資1,952萬元。

↓↓日出康城12A期SEASONS PLACE首輪銷售↓↓

啟德澐璟單日沽2伙 吸金逾1.7億

另外，華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，周六亦沽2伙，吸金逾1.7億元。當中單位為1座22樓A室，實用面積為2,088平方呎，屬四房三套連私人電梯大堂間隔，以1.2億元成交，呎價近 57,653元。另一成交為8座22樓A室，實用面積1,523平方呎，屬三房一套連私人電梯大堂間隔，以4,980.21萬元成交，呎價32,700元。

維港滙3208萬沽連天台及平台特色戶

由會德豐、信置（0083）及嘉華（0173）等發展的西南九龍長沙灣維港滙系列周末沽5伙，吸金9,908萬元。其中周六以3,208萬元沽特色單位，涉及為維港滙I第3A座29樓B室的三房，實用面積859平方呎，連839平方呎天台及110平方呎平台，呎價37,346元。另外周日亦連沽4伙，吸金逾6,700萬元。

星凱．堤岸兩日連沽5伙 套現4817.9萬

中洲置業旗下火炭星凱．堤岸包括5座30樓C室，周末兩日連沽5伙，套現4,817.9萬元，其中5座47樓E室，實用面積348平方呎，屬一房間隔，以686.6萬元售出，實用呎價19,730元。星凱．堤岸開售至今累售1,124伙，佔全盤1,335伙逾84%。