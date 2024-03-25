馬鞍山迎海兩房740萬沽　持貨5年多蝕103萬離場

馬鞍山大型屋苑迎海錄得蝕讓個案，該屋苑一伙高層兩房戶以740萬元沽出，原業主持貨5年帳面蝕過百萬元。



世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，上述成交個案為迎海23座高層C室，實用面積510平方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南望山景，單位原叫價830萬元，放盤3個月，調整售價至740萬元成交，減幅約11%，成交呎價14,510元。

2019年買入價843萬

據了解，原業主於2019年8月購入上址，當時作價843萬元，持貨5年多至今沽售，帳面虧蝕103萬元，單位期內跌12%。

翻查近期該屋苑成交個案，3座中低層F室兩房戶，面積為511平方呎，在3月份以750萬元沽出，成交呎價約1.46萬元。反映最新個案出現高層成交價略低於低層的情況。