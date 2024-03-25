馬鞍山迎海兩房740萬沽 持貨5年多蝕103萬離場
撰文：蔡偉南
出版：更新：
馬鞍山大型屋苑迎海錄得蝕讓個案，該屋苑一伙高層兩房戶以740萬元沽出，原業主持貨5年帳面蝕過百萬元。
世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，上述成交個案為迎海23座高層C室，實用面積510平方呎，屬兩房兩廳間隔，座向東南望山景，單位原叫價830萬元，放盤3個月，調整售價至740萬元成交，減幅約11%，成交呎價14,510元。
2019年買入價843萬
據了解，原業主於2019年8月購入上址，當時作價843萬元，持貨5年多至今沽售，帳面虧蝕103萬元，單位期內跌12%。
翻查近期該屋苑成交個案，3座中低層F室兩房戶，面積為511平方呎，在3月份以750萬元沽出，成交呎價約1.46萬元。反映最新個案出現高層成交價略低於低層的情況。
劏場舖位慘蝕96%！ 死場「銅鑼廣場」樓上迷你舖8萬有交易貝沙灣三房3200萬沽 單位五年貶值25% 業主帳蝕千萬離場｜多圖龍床盤菁雋本月「兩蝕一賺」 最細128呎納米樓205萬沽 升值一成炒家7年前買納米樓「丟空」等炒上 最終295萬蝕賣、帳面勁蝕22%撤辣後執蝕讓貨 大埔街坊無懼高估價一成 628萬買新興花園三房