第一滴血｜黃竹坑揚海首宗二手即蝕　未曾入住「全新」兩房貶值9%

樓市撤辣後，無論一手或二手市場交投量也明顯轉旺，不過在額外印花稅SSD解除後，入伙不久的半新盤豪宅屋苑也出現蝕讓個案。2023年中入伙的黃竹坑站上蓋屋苑揚海，新近錄得首宗二手成交個案，一伙兩房戶以1,700萬元沽出，較3年前帳面貶值約9.2%。



據代理消息透露，上述成交個案為揚海1A座高層C室，實用面積524平方呎，採兩房間隔，樓層較高，景觀以遊艇會一帶海景為主，早前叫價1,920萬元放盤，議價220萬元後，以1,700萬元沽出，成交呎價32,443元。

2021年買入價1872萬

據了解，原業主於2021年以1,872萬元購入，當時買入呎價高達約3.57萬元。業主持貨約3年帳面蝕讓172萬元，若連當時購入單位的稅款約70萬元，以及賣出時的佣金支出17萬元，實蝕金額高達約260萬元離場。

代理：原業主未使用過單位、也沒出租 如「全新樓」

有區內代理，上述單位原業主為投資者，在單位入伙後一直沒有使用單位，也沒有為單位放租，因此單位一直維持交樓標準狀況，即如同「全新樓」一樣。