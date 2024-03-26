又有二手短炒獲利！　粉嶺名都兩房383萬沽　不足五個月炒貴50萬

辣招全面撤銷後一個月，市場出現零星短炒個案，有部份投資者在撤辣前樓價低位入市，其後見政府落實全面撤辣，隨即提價放售。最新個案為粉嶺名都一伙兩房戶，以約383萬元沽出，較原業主2023年11月買價333萬元，帳面升值約15%或50萬元。



市場消息指出，上述成交個案為粉嶺名都2座極低層單位，實用面積376平方呎，採兩房間隔，近日以約383萬元賣出，成交呎價10,186元。

據了解，原業主在2023年11月以333萬元買入上述單位，即持貨短短約四個月後轉手，在短時間帳面獲利50萬元或約15%。

去年11月買入價333萬 「長揸變短炒」

有區內代理表示，上述單位原業主在2023年11月買入該單位時，原本打算用作長線投資，不過見2月底樓市全面撤辣，隨即推出放盤，最終成功提價賣出。

粉嶺名都。

事實上，上周元朗也出現同類短炒個案，如元朗水車館街單幢樓東輝閣低層F室，實用面積284平方呎，兩房間隔，以288萬元轉手，成交呎價約10,141元。最新成交價較2023年12底買入價237.5萬元，帳面升值約21%或約50萬元。