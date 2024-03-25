為方便子女返學　廿四孝父母488萬買屯門慧豐園　上手五年輸160萬

二手市場雖轉活，惟市場續以蝕讓成交為主。有廿四孝父母為方便小朋友返學，新近擲488萬元買屯門慧豐園三房套自用。據知，原業主因移民決定沽出相關收租物業，持貨5年轉手帳面蝕讓160萬元。



中原地產分行資深分區營業經理陳智生表示，是次成交為屯門慧豐園4座低層E室，實用面積567平方呎，屬三房套房間隔，向東南，可望海景及園景。單位最初用作投資收租用，原業主因要移民決定沽出相關收租物業，單位於去年9月以560萬元叫價放盤，於今年3月減價40萬元至520萬元求售，終以488萬元沽出，呎價8,607元。

為方便子女返學 擲488萬元入市自用

換言之，單位放盤半年累減32萬元沽出。至於新買家為同區上車客，因為小朋友在附近返學，加上擔心遲買會貴，決定買入單位自用。

據知，原業主於2019年以648萬元買入單位，持貨5年沽出，是次轉手帳面蝕讓160萬元，單位貶值近25%。不過，由於單位曾用作收租，料租金收入可抵消部分蝕幅。