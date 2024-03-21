撤辣後終現短炒獲利！　元朗單幢樓東輝閣288萬沽　3個月炒貴50萬

樓市全面撤辣，個別在低撤辣前入市的投資者成功把握低位買貨，相隔約3個月成功提價21%沽出單位，成功短炒獲利！有投資者最新以288萬元沽出元朗單幢樓東輝閣一個低層單位，較2023年12底買入價237.5萬元，帳面升值約21%或約50萬元。



美聯物業聯席區域經理張瑋津表示，上述成交為元朗水車館街東輝閣低層F室，實用面積284平方呎，兩房間隔，單位近月放盤叫價300萬元，獲買家議價後以288萬元轉手，成交呎價約10,141元。

去年12月撤辣前買入價237.5萬

據了解，原業主於2023年12月底以約237.5萬元買入該單位，原計劃單位作收租用途，不過當交易完成及收樓不久後，政府於2024年2月底公佈樓市全面撤辣，因此隨即推出市場放售，叫價300萬元。反映單位持貨僅僅只有約3個月，帳面大幅獲利50.5萬元或升值21%。

東輝閣於1988年入伙，提供71伙，實用面積由270至455平方呎等。該屋苑位於元朗市中心水車館街2號，鄰近區內地標大榮華酒樓及元朗戲院。