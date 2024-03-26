SEASONS PLACE明日次輪開賣282伙　截收11780票、超額逾40倍

會德豐地產與港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城12A期SEASONS PLACE，將於明日（27日）展開次輪銷售，提供282伙單位。項目截收11,780認購登記，超額逾40倍。



周三開賣282伙、折實平均呎價15357元

SEASONS PLACE於本週三（27日）發售共282伙，銷售安排2號全部以價單形式推售，分A組 (大手1至6個單位) 、B組 (選購1至2伙) 。銷售安排2號合共282伙，包括135個1房（開放式廚房）、127個2房（開放式廚房）、5個2房梗廚單位，15個3房1套單位。

單位實用面積由282至665平方呎，折實售價由452.3萬至1,260.8萬元，折實呎價由14,047元起，折實平均呎價15,357元。銷售安排2號預計折實後市值約17.35億元。

第一期12A提供650伙 主打一房至兩房

第一期SEASONS PLACE為12A期，提供650伙單位，戶型涵蓋一房至三房，主打一房至兩房，另設部份連平台及頂層特色戶。項目早前已取得預售樓花同意書。翻查資料顯示，日出康城12期細分12A、B、C三期發展，其中分別涉及650伙、685伙及650伙，即合計有1,985伙，均已獲批預售樓花同意書。