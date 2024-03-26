長沙灣連方 II開價76伙　均價2.5萬較第1期貴三成　周六開售38伙

萬科香港旗下長沙灣新盤連方 II上周突擊上載樓書後，昨晚深夜（25日）公佈首張價單，共涉及76伙，折實平均呎價為25,173元。另外，項目同時落實於本周六（30日）首輪發售38伙，當中入場一房單位售價642.4萬元起。



首張價單提供76伙單位，戶型涵蓋一房至三房，實用面積280至611平方呎。單位定價764.7萬至1,828萬元，扣除最高16%折扣後，折實價由642.4萬至1,535.6萬元，折實呎價由22,943至27,843元。當中最低售價及呎價單位為6樓N1室，一房間隔，實用面積280平方呎。

首批76伙實平均呎價25173元

項目同時公佈最新銷售安排，將於本周六（30日）首輪發售38伙，入場單位與上述價單入場單位相同，折實售價642.4萬元起。

較一年半前連方I賣貴逾3成

翻查資料，項目同系連方I 於2022年11月推出，當時首批提供50伙，折實平均呎價19,188元。相隔一年半，是次項目較其賣貴約31%。