啟德澐璟周六賣81伙　折實均價25478元　另同日招標90伙

由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，公布於本周六（3月30日）公開發售81伙海景戶，折實平均呎價25,478元。同日亦推出90伙招標。



以價單形式發售的81伙，包括15個兩房單位，以及66個兩房連儲物房單位，單位分布位於第3A、3B及5座，樓層介乎10至31樓，折實售價由1,235.22萬元至1,781.38萬元，折實呎價由 23,129元至29,917元，全數享維港海景。當中入場單位為3B座10樓B室，實用面積526平方呎，屬兩房間隔，折實入場1,235.22萬元起。

同日招標20伙 戶戶向海

另亦同日新增20伙單位招標，分布於第1座、第5座、第6座及第8座，全為三至四房開則，當中大部分為高層戶，同樣可望維港海景。項目3月至今錄46宗成交，總成交金額逾19億元；項目開售至今累售149伙，套現逾71.3億元。