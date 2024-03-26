另類物業｜80萬買葵涌私樓　專家話要FULL PAY、想收租仲要慢慢傾

樓市全面撤辣後，物業市場投資氣氛好轉，環亞拍賣舉行拍賣會，吸引約60人出席，即日沽出5項細價物業，預計大部份由投資者買入，當中較矚目為葵涌瑞景大廈一個由銀主推出的半契物業，成交價僅80萬元。



屬銀主盤、半契樓 新買家為投資者

上述最新成交的物業為葵涌瑞景大廈B座中層3室，由銀主推出拍賣，僅涉及一半業權，屬半契樓，整個單位實用面積363平方呎。物業開價70萬元，吸引兩組買家競投至80萬元沽出。

該行董事總經理區蘊聰表示，上述單位屬半契樓，不能承造按揭，買家需要「FULL PAY」入市，至於新買家料為投資者。

單位非交吉交易 新買家想收租要與另一半業權人商討

問及新買家能否自用單位或收租，他則指出，由於單位並非交吉進行交易，現時或有人正居住，因此新買家需要與單位另一半持有人進行商討，探討未來收租或出售事宜。若單位業權另一半人士正在單位居住，可能也需要向新買家繳交租金。