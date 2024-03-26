新盤戰報｜啟德天璽．海連沽4伙　大手客斥資1.77億買2伙相鄰戶

市場持續錄得大額成交。當中新地（0016）旗下啟德跑道區天璽．海單日連沽4伙，套現約2.59億元。當中有一組大手客購入2伙相鄰單位，涉資約1.77億元。



啟德天璽．海連沽4伙套現2.59億

新地旗下啟德豪宅項目啟德天璽．海最新成功標售4伙單位，當中一組大手客連購2伙相鄰單位，單位分別為第1座16樓A單位，實用面積2,183平方呎，四房三套間隔，成交價逾1.163億元，呎價約5.33萬元；以及第1座16樓B單位，實用面積1,408平方呎，四房兩套間隔，成交價6,054.4萬元，呎價約4.3萬元。兩伙單位合共涉資約1.77億元。

另外，兩宗成交則為第3座26樓A單位及第3座21樓A單位，實用面積同樣為1,126平方呎，四房一套間隔。成交金額分別為4,022萬4,174.7萬元，折合為35,719元及37,075元。

新地啟德天璽．海。（蔡偉南攝）

何文田瑜一特色戶3420萬沽 創同類售價及呎價新高

華懋集團及港鐵合作發展的何文田瑜一今日標售一伙特色戶。單位為第2A座1樓D室，實用面積949平方呎，三房連儲物室間隔，另設有291平方呎平台。成交價3,420.9萬元，折合呎價36,048元。該成交創項目同類戶型售價及呎價新高。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目現時維港座向的三房平台戶僅餘最後1伙單位待售。而瑜一系列項目現累售454伙，套現逾78億元。