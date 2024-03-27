紅磡海韻軒30伙套房全數租出　加推25伙、月租增至1.9萬

長實（1113）旗下Horizon Hotels & Suites營運的紅磡海韻軒，早前推出30間套房以「一口價」月租形式招租，短短一周內所有套房已全數租出。今日（27日）加推25間套房以「一口價」招租，新一批單位租金劃一為1.9萬元，即較上一批單位輕微調升500元或2.7%。



發展商今日宣布，加推25間套房以「一口價」招租，由即日起至2024年4月30日期間客人租住指定套房6個月或以上，並於2024年6月入住，便可以月租19,000元租住600平方呎起2房2廳套房。

上一批30伙兩房兩廳套房 月租1.85萬

長江實業地產投資有限公司董事劉啓文表示，酒店於過去一周接獲幾百個客人查詢早鳥優惠，當中包括本地市民和海外商務來港人士。由於不少客人陸續開始計劃並安排下半年的行程，對長租酒店的需求持續上升，有見及此，我們決定加推25間紅磡「海韻軒」指定套房以滿足市場需求。

Horizon Hotels & Suites在港營運4間酒店，除紅磡海灣軒及海韻軒，尚有馬鞍山海澄軒、葵涌雍澄軒，採家居式設計，屋內提供傢電，另有會所設備如室外泳池、健身中心及兒童天地等。