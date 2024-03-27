利奧坊‧首隅明賣20伙　復活節或加價加推　累沽40伙、套現2.3億

恒地（0012）旗下大角咀重建項目利奧坊系列第五期利奧坊．首隅，將於明日（28日）次輪發售20伙。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，將會視乎銷售情況，或於復活節加推，售價或將輕微向上調。



韓家輝續指，項目自推售以來共沽40伙，包括24伙1房及16伙2房單位，共套現近2.3億元，「利奧坊」系列共套現約124億元。客源方面，港人及非港人分別各佔一半。

另指，項目於明日次輪發售20伙，當中包括8伙2房戶及12伙1房戶，實用面積由252平方呎至351平方呎，20伙定價總值約1.2億元，折實總值約1.1億元，將會視乎當日銷售情況，或於復活節加推，售價或將輕微向上調。

市況方面，韓家輝指出「撤辣」後一手成交量超過3,800宗，較２月份撤辣前激增逾18倍。其中，「利奧坊」系列在撤辣後共錄得122宗成交，恒基集團已暫售出逾1,100伙，套現逾70億元，市佔率近3成。

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本周四再賣20伙入場費482.72萬

本周四再賣20伙，戶型涵蓋一至兩房單位，涉及12伙一房及8伙兩房，實用面積由252平方呎至351平方呎，價單定價由524.7萬元至768.7萬元，價單呎價由18,504元至23,186元 ，折實售價由482.72萬元至707.2萬元，折實呎價由17,024元至21,331元。定價總值約1.2億元，折實總值約1.1億元。