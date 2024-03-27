元朗溱柏三房685萬蝕沽 、呎價跌穿九千　創同類戶歷史新低

撤辣成功激活二手成交，但樓價仍未能擺脫下跌局面，市場不時錄得低價或蝕讓成交。元朗溱柏一伙三房單位新近以685萬元沽出，呎價8,873元，跌穿9,000元關口。單位造價不但創屋苑同類戶歷史新低外，帳面還需蝕讓115萬元離場。



中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，該單位為溱柏9座高層K室，實用面積772平方呎，三房套間隔。原業主最初叫價698萬元，最終獲議價後以685萬元成交，折合呎價8,873元，創屋苑三房套房單位入伙以來造價新低。

屋苑本月錄2宗創同類戶歷史新低

代理指，屋苑本月錄得5宗成交，平均成交呎價約9,700元，當中有2宗成交造價同樣創同類單位歷史新低。而元朗區本月則錄得約161宗二手買賣成交，創13個月新高。

原業主於2019年10月以800萬元買入單位，持貨5年帳面損失115萬元，單位期内貶值14%。