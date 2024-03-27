全身而退｜柏傲莊一房740萬獲用家接貨　原業主持貨4年帳面唔洗蝕

二手市場疲弱，大圍站上蓋柏傲莊有一房業主，成功以四年前「買入價」740萬元沽出單位，帳面平手離場，屬屋苑首宗一房「全身而退」二手成交個案。



屋苑首宗一房「全身而退」二手成交

中原地產分行副區域營業經理劉俊杰表示，是次成交為大圍柏傲莊一期3B座中層D室，實用面積327平方呎，屬一房間隔，座向西北，享園景。

據知，單位曾用作投資收租，於去年10月以818萬開價放盤，因應市況先後兩次調整叫價，最終減至740萬元後獲新買家零議價接貨，呎價22,630元，至於新買家為用家，見屋苑交通便利，亦有大型商場及會所，即入市單位自用。

本月同屋苑一房戶貶值7.5%

劉俊杰續指，是次成交屬屋苑首宗一房「全身而退」的二手成交。而參考本月一宗一房成交為柏傲莊二期 7B座中層C室，實用面積329平方呎，原業主2020年以756萬元買入單位，持貨4年轉手帳面蝕讓約57萬元，單位貶值7.5%。

據知，原業主則於2020年以740萬元買入單位，持貨4年，是次轉手雖帳面平手離場，但連同基本使費計亦不排除實蝕離場。不過由於單位曾用作收租用，料租金亦可抵消相關費用。