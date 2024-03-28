上水龍豐花園連環蝕　投資者趁機執平貨收租　有三房業主輸65萬

二手市場續以蝕讓成交為主，其中上水龍豐花園兩日錄至少兩宗蝕讓個案，涉及兩至三房單位，帳面蝕幅分別為3萬元及65萬元。當中有新買家為投資者，因睇中樓價已大幅回落即買入收租，料租金回報有3厘以上。



睇中樓價大幅回落即買入收租 料至少有3厘回報

中原地產分行副區域營業經理賴作智表示，是次成交為上水龍豐花園C座中層08室，實用面積326平方呎，屬兩房間隔，議價後以415萬元易手，實用面積平均呎價12,730元。新買家為區內街坊，見樓價已大幅回落，即購入單位作長線投資之用。

據知，單位市值租金約1.1萬至1.2萬元水平，租金回報約3.2至3.5厘。據知，原業主則於2017年以418萬元購入上址，持貨7年，是次沽出單位輕微蝕讓約3萬元離場。

同屋苑三房業主4年輸65萬

另外，同屋苑亦錄一宗蝕讓個案，中原地產分行區域營業董事陳國輝表示，涉及為C座低層07室，實用面積502平方呎，屬三房間隔，單位最初以560萬元叫價放盤，議價後以520萬元沽出，呎價約10,359元。

至於新買家為用家入市作自住。至於，原業主於2020年7月以585萬元購入單位，持貨近4年，轉手帳面蝕讓約65萬元離場，單位期內貶值約11.1%。