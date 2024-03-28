CCL報145.86點　樓價止跌、按周升1.36%　反映撤辣首周市況

中原城市領先指數CCL最新報145.86點，按周升1.36%，是撤辣免壓測後首周的市況。樓市急轉旺，買家湧入，成交急增，樓價出現止跌。CCL連升2周共1.99%，兼升勢擴大，今周升幅為2023年2月後(近57周)以來最大。如果下周CCL再升，將可確認樓價見底回穩，成功擺脫撤辣前143.02點低位。展望第二季CCL重上148點，即2023年12月底時的水平，現時相差2.14點或1.47%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，本周CCL仍處於逾7年低位，繼續在2017年1月中水平徘徊，較2021年8月191.34點歷史高位跌23.77%，亦較2023年4月168.40點高位跌13.38%，而2024年跌幅收窄至0.92%。將軍澳新盤日出康城第12A期SEASONS PLACE銷情理想，以及3月28日黃竹坑港島南岸第3B期Blue Coast低價推售，對本地二手樓價的影響將於4月下旬公佈的CCL才開始反映。

CCL Mass按周升0.94%

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報145.68點，按周升0.94%。CCL(中小型單位)報144.69點，按周升1.14%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升1.80%及2.00%，今周升幅亦同樣擴大，為44周及57周以來最大，但指數仍在2016年11月初及2017年1月中水平徘徊。CCL(大型單位)報151.68點，按周升2.34%，連跌4周後反彈，升幅是54周以來最大，指數繼續在2017年5月初水平徘徊。

九龍、港島、新界西齊升 新界東微跌0.13%

四區樓價方面，九龍CCL_Mass報143.66點，按周升1.62%，連升2周共4.28%，仍在2017年1月初水平徘徊。新界西CCL_Mass報133.16點，按周升1.26%，升幅為13周以來最大，連升2周共1.72%，仍處於2017年2月底水平。港島CCL_Mass報143.81點，按周升0.45%，繼續於2016年8月底水平徘徊。新界東CCL_Mass報157.80點，按周跌0.13%，連升2周後輕微回軟，繼續於2017年3月底水平徘徊。

以公布日期計，2024年第一季CCL跌0.92%，CCL Mass跌1.10%，CCL(中小型單位)跌0.89%，CCL(大型單位)跌1.05%，港島跌1.28%，九龍升1.33%，新界東跌2.17%，新界西跌3.51%。