內地麵食品牌攻入黃埔　20萬租大單邊舖　民生區租金回落近三成

港人興起北上消費外遊，惟國內飲食品牌則「反其道而行」不斷進駐香港。內地麵食品牌、於2014年創立並擁有逾200間門店的「遇見小麵」，新近以月租約20萬元進駐民生區黃埔，租用舖位樓面更達2,000平方呎。該品牌早前曾表示，將會在一年內增加100間分店，並登陸香港市場，有意以IPO形式上市。



上述舖位為九龍紅磡必嘉街121號黃埔花園1期（金柏苑）地下09號舖，樓面面積達2,095平方呎，新近以20萬元獲承租，呎租約95元。

該舖屬大單邊舖，舖位面向必嘉街，鄰近紅磡道、黃埔中心等大型民生商業區，料可為店舖帶來足夠的人流。據現場所見，店舖已封上圍板並在舖外放置不少裝修工具，圍板上寫有「遇見小麵」「不在重慶、遇見小麵」等宣傳字句。

火鍋店厚福館2020年28萬承租 租金四年下跌近3成

翻查資料，上述舖位曾錄兩次租賃成交，租客分別為火鍋店厚福館，以及花旗銀行。花旗銀行早於2008年進駐該舖位，及後由火鍋店厚福館以28萬元租用。若以是次租賃成交20萬元作比較，即黃埔民生區舖位租金較近4年下跌28.5%。

紅磡必嘉街121號黃埔花園1期（金柏苑）地下09號舖。（代理提供）

一年增100間分店 擬IPO來港上市

遇見小麵於上年中回覆內地傳媒提問時，回應指未來一年預計新增門市100家，並將登陸香港市場。另在今年初，外媒報道出，內地麵食餐廳「和府撈面」及「遇見小麵」正與投資銀行商討來港上市事宜，集資合共最多3億美元。料是次租賃成交料作為遇見小麵於香港首間分店。

遇見小麵坐擁200間分店 分布北京、上海、廣州

根據其網站介紹，遇見小麵以口味獨特的重慶小麵切入餐飲市場，不斷的創新菜餚。 除了主打產品重慶小麵之外，遇見小面已拓展出川渝特色小吃、燒烤、現炒澆頭面等產品線。 其中，紅碗貝雜麪、霸王炒雞麵、酸辣粉、烤豬蹄四大產品受人喜愛，招牌產品紅碗鵬雜麪、酸辣粉都可做到月銷超20萬碗。遇見小麵已遍布北京、上海、廣州、深圳等多個城市，現已有超200家門市。