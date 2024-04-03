3月整體樓宇買賣登記5013宗　創10個月新高　4月有望挑戰9300宗

撤辣後物業交投明顯轉旺。2024年3月份整體樓宇買賣合約登記錄5,013宗，總值373.71億元，較2月的3,189宗及225.79億元，分別上升57.2%及65.5%。



中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，3月宗數創2023年5月後近10個月新高，金額創去年6月後近9個月高位。當中有1宗新世界向華懋售出荃灣愉景新城商場共40.2億元的登記，所以推高整體金額升幅。

2月底政府撤辣後，樓市氣氛迅速升温，成交量明顯急升，4月份整體登記宗數有望再升八成半，向上挑戰9,300宗水平，估計將為2021年7月9,957宗後的33個月新高。按季方面，2024年首季整體買賣登記錄12,600宗及935.72億元，按季上升23.1%及7.4%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀。

3月一手成交飆升3.17倍

一手私人住宅方面，3月份錄1,488宗及137.2億元，較2月的357宗及56.3億元，分別飆升3.17倍及1.44倍。

農曆新年後，發展商積極推售新盤及貨尾，帶動一手交投回升至逾一千宗水平，宗數及金額齊創2023年4月後近11個月新高。3月期間多個新盤銷情熾熱，相信4月的一手登記將重上3,000宗高水平，料為2019年5月3,208宗後的59個月（近5年）新高。按季方面，首季一手錄2,844宗及290.4億元，按季上升52.7%及35.6%，宗數及金額同為2023年第二季後的3個季度高位。

3月份登記宗數最高的新盤是長沙灣Belgravia Place第1期，錄250宗及13.07億元。其次是沙田星凱‧堤岸，錄112宗及12.03億元。第三是鰂魚涌The Holborn，錄99宗及5.78億元。

3月二手成交錄2290宗

二手私人住宅方面，3月份二手錄2,290宗及156.3億元，較2月的1,859宗及128.2億元，分別上升23.2%及21.9%。撤辣後，買家回復入市信心，刺激二手成交活躍，估計4月的二手登記將達4,000宗，料為2023年3月4,485宗後的13個月（逾1年）新高。按季方面，首季二手錄6,430宗及467.7億元，按季上升19.8%及3.3%，宗數為2023年第二季後的3個季度高位。

大型屋苑方面，3月份嘉湖山莊錄47宗（共2.10億元）、美孚新村錄31宗（共1.95億元）、太古城錄29宗（共2.94億元）及沙田第一城錄29宗（共1.35億元）。