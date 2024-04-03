馬鞍山曉峰灣畔兩房625萬沽、高估價3.6%　原業主仍帳輸一球

二手市場交投上升，但成交續以蝕讓為主。馬鞍山曉峰灣畔有兩房3個月減65萬元，終以625萬元沽出，高銀行估價3.6% ，惟原業主仍需帳面蝕逾一球離場。



世紀21分行經理黃宗信表示，是次成交為馬鞍山曉峰灣畔5座低層B室，實用面積482平方呎，屬兩房間隔，座向北面望海景。單位於三個月前以690萬元叫價放盤，終累減65萬元或9.4%，以625萬元沽出，呎價12,967元。

高銀行估價3.6%

參考同類單位於2021年6月沽出，涉及為同座低層B室，當時成交800萬元，反映單位事隔近三年跌22%。另據中銀網上銀行估價，上述單位估價為603萬元，而恒生估價則608萬元。即最新成交價較估價高2.8%至3.6%。

據了解，原業主於2020年4月以730萬元入市，持貨4年至今沽售，是次轉手帳面蝕讓105萬元，單位期內貶值14.4%。

馬鞍山曉峰灣畔。

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