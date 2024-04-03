皇后大道中2萬巨舖獲護膚品牌50萬短租　昔日TOPSHOP月租300萬

核心區單邊巨舖獲短租戶進駐。泛海國際（0129）或相關人士持有的中環泛海大廈基座近2萬呎巨舖，新近獲瑞士高檔護膚品牌La Prairie短租作期間限定店，短租租金料為每月約50萬元。



上述舖位為皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓，位於皇后大道中與砵甸戶街交界，總樓面約19,075平方呎。據悉，該舖位由瑞士高檔護膚品牌La Prairie短租約一個月，市傳短租租金約50萬元水平，呎租約26元。

目前該舖位已經正在營運，舖位外牆已換上藍色主調。而據La Prairie網站資料，上述期間限定店於3月30日至4月7日營運。

2013年由TOPSHOP 300萬租用

翻查過往租務資料，上述舖位由英國時裝品牌TOPSHOP於2013年起租用，為香港首間店舖，當時月租為300萬元。及後在2017年續約時，月租降至約150萬元。而在2020年8月份，TOPSHOP宣布結業撤出香港，而位於皇后大道中泛海大廈的旗艦店也在2020年10月因租約期滿結業。

據了解，該巨舖自TOPSHOP遷走後，一直未有長租租戶進駐，近年一直只作短租用途。

↓昔日TOPSHOP租用及近年交吉情況↓